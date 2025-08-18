فرشچیان مرزهای نگارگری را درنوردید و هویتی تازه به هنر ایرانی بخشید

رضا فتاحی، در حاشیه مراسم تشییع پیکر استاد محمود فرشچیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه بی‌بدیل فرشچیان در اعتلای هنر ایران اظهار کرد: استاد فرشچیان فخر نگارگری ایران بود و دنیا نگارگری ایرانی را با نام وی می‌شناخت.

فتاحی بیان کرد: در بسیاری از سفرهایی که به کشورهای مختلف داشتم، وقتی سخن از نگارگری به میان می‌آمد، اگر نام فرشچیان را می‌بردم، بلافاصله همه وی را می‌شناختند. این شناخت و شهرت، نشان می‌دهد که فرشچیان چگونه نام هنر ایرانی را در سطح بین‌المللی تثبیت کرد.

وی ادامه داد: آثار فرشچیان سرشار از روایت و آزادی است و شخصیت آزاد و رها وی در تک‌تک کارهایش نمود دارد. شیوه کار او بی‌قید و شرط و بدون چرایی بود و همین خصلت، آثارش را دلنشین و ماندگار کرد. بدون تردید هنر ایران مدیون استاد فرشچیان است.

عبور از قید و بند سنتی نگارگری

این استاد نگارگری تاکید کرد: ویژگی بارز استاد، ایجاد سبکی نو در نگارگری بود. پیش از وی، نگارگران به‌ویژه در دوره صفویه، در چارچوب‌ها و قالب‌های خاصی فعالیت می‌کردند. اما فرشچیان توانست پس از حدود یک قرن، این قید و بندها را کنار بگذارد و راهی تازه برای نگارگری ایرانی بگشاید.

فتاحی افزود: در رنگ‌آمیزی، طراحی و مضامین آثار، فرشچیان نوآوری چشمگیری داشت و غالباً از اشعار و ادبیات ایرانی بهره می‌برد. او نگارگری را از حصارهای بسته گذشته آزاد ساخت و به آن هویتی نو بخشید.

به گفته وی، یکی دیگر از دستاوردهای استاد این بود که نگارگری را از محدوده محافل خاص به میان مردم آورد.

وی گفت: آثار فرشچیان نه تنها مورد توجه اساتید هنر قرار گرفت بلکه مردم عادی نیز با آن ارتباط برقرار کردند. همین ویژگی باعث شد آثار او همواره محبوب و دلنشین باشد.

نقش فرشچیان در اعتلای هنر اصفهان و ایران

این استاد برجسته هنر نگارگری کشور در ادامه گفت: به عنوان یک هنرمند اصفهانی، آثار فرشچیان برای من نقطه آغاز ورود به نگارگری بود. در نوجوانی، وقتی آثار وی در مجله جوانان اصفهان منتشر می‌شد، با اشتیاق منتظر می‌ماندم تا شماره تازه مجله را تهیه کنم. این آثار الهام‌بخش بسیاری از هنرمندان نسل من شد.

وی افزود: آثار فرشچیان به دلیل طراحی و اجرای نوگرایانه، جذابیتی خاص دارند و بسیاری از هنرمندان امروز نیز از سبک و نگاه وی ارتزاق هنری می‌کنند. فرشچیان شخصیت تازه‌ای به نگارگری ایران داد و نام وی برای همیشه در تاریخ هنر کشور ماندگار خواهد ماند.