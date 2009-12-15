تهیه 180 طرح پژوهشی با محوریت اصلاح الگوی مصرف در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابوالفضل بشرویی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح های پژوهشی که با موضوع اصلاح الگوی مصرف در استان تهیه شده در هفته پژوهش و فناوری به نمایش در می آید.

مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی گفت: 25 طرح از طرح های واصله انتخاب شده و مراحل انتخاب هشت طرح برتر برای نمایش در غرفه ویژه نمایشگاه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه بسیاری از فعالیت های علمی صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات منجر به اصلاح الگوی مصرف می شود، گفت: زمینه های تحقق اقتصاد الکترونیک، تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، برنامه و بودجه الکترونیک در کمیته آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات بررسی و متمرکز شده و پنج طرح کلیدی در همین راستا به ستاد اصلاح الگوی مصرف استان پیشنهاد شده است.

وی افزود: سند توسعه آموزش استان که با همکاری دانشگاه ها، موسسات، دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی تدوین شده است، در کمیته آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات ستاد اصلاح الگوی مصرف استان مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

بشرویی خاطرنشان کرد: در بازنگری سند توسعه آموزشی استان افزایش بازدهی و کاهش هزینه ها با سرفصل های افزایش کیفیت آموزش، کوتاه شدن زمان یادگیری، اثربخشی دوره های آموزشی، تعیین نیازهای عمده و مهم آموزشی، انتخاب روشهای مناسب آموزشی و ارزیابی دوره های آموزشی مدنظر قرار دارد.

مسئول کمیته آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات ستاد اصلاح الگوی مصرف استان با اشاره به تدوین برنامه های این کمیته در 11 محور از جمله مبارزه با اسراف، حرکت در جهت اصلاح الگوی مصرف، درست مصرف کردن، کارآمدی و اثربخشی مصرف و همچنین توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی اسراف گفت: مبانی ارزشی مرتبط با همه محورهای کاری این کمیته تدوین شده و آماده اجرا است.

بشرویی به بررسی بحث مبنایی اصلاح الگوی مصرف در پژوهش در این کمیته اشاره کرد و گفت: بانک اطلاعاتی پژوهش های انجام شده و بانک اطلاعاتی پژوهشگران استان به منظور بهینه سازی و استفاده از منابع، تهیه شده که می توان با استفاده از این بانک های اطلاعاتی، فرآیند مراحل مختلف پژوهش از جمله گزینش، نظارت و تصویب نتایج در سطح استان را اصلاح و کوتاه کرد.