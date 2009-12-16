تشکیل اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمانی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن عطارد در دومین همایش مجریان تاسیسات مکانیکی ساختمان و اولین همایش سازندگان در و پنجره گفت: در مقطع کنونی، ضرورت دارد که اتحادیه تاسیسات مکانیکی در تهران تشکیل شود چراکه هم اکنون در 20 مرکز استان کشور، اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان تشکیل شده ولی در تهران شاهد شکل‌گیری اتحادیه نبوده ایم. این امر موجب بروز بسیاری از ناهماهنگی‌ها و بی‌برنامگی ها شده است.

مدیرعامل اتحادیه تاسیسات مکانیکی افزود: در حال حاضر 500 مجری تاسیسات مکانیکی دارای پروانه در بخش آب و گاز در تهران وجود دارد، در مقابل نیز سه هزار مجری لوله‌کشی ساختمان بدون پروانه مشغول به فعالیت هستند که اگر اتحادیه‌ مستقل تاسیسات مکانیکی ساختمان در استان تهران تشکیل شود، می‌توان افراد غیرمتمرکز را متشکل کرده و به عضویت اتحادیه درآوریم.

وی تصریح کرد: برای آموزش شاغلان در کارهای تاسیساتی نیاز به متشکل‌ کردن آنها داریم. این درحالی است که اگر بتوان امر آموزش را در افراد متشکل در اتحادیه‌ها که حداقل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را گذرانده اند، عملیاتی کنیم در مصرف بهینه سوخت نیز موفق تر عمل خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: تمام افرادی که در حوزه‌ ساخت و ساز فعالیت می‌کنند و مسئولان مرتبط با این حوزه‌ها اعم از شهرداری، وزارت مسکن و سازمان نظام مهندسی باید در راستای اجرای قوانین نظام مهندسی و قانون نظام صنفی، همکاری خود را با این اتحادیه گسترش دهند.

به گفته عطارد، اگر این سازمان‌ها و ارگان‌ها در تعامل با اتحادیه در جهت اجرای قوانین مذکور همکاری کنند، اتحادیه قادر خواهد بود سطح آموزش افراد تحت پوشش خود را ارتقا بدهد و آنها را متناسب با سطح دانش فنی خود در آن پایه خاص مشغول به کار کند.

وی از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست کرد تا نسبت به تهیه آیین‌نامه نظام صنفی‌کارهای ساختمانی به تعهدات خود عمل کند. این درحالی است که قانون نظام مهندسی مصوبه سال‌74 است، ولی تاکنون‌که در سال 88 هستیم، با گذشت 15 سال هنوز آیین نامه‌ ماده‌ 29 قانون نظام صنفی تهیه و تصویب نشده است.

عطارد اظهار داشت: با وجود توافق‌نامه منعقده میان وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در دوم مهر 85 این سازمان نسبت به محتوای توافق‌نامه مذکور مبنی بر به‌کارگیری مجریان لوله‌کشی گاز خانگی که از طرف اتحادیه‌ باید معرفی شوند، هیچ گونه همکاری و نظارت موثری نداشته است.

مدیرعامل اتحادیه‌ تاسیسات مکانیکی ساختمان خواستار اجرای ماده 91 قانون نظام صنفی شد و گفت: دراین ماده اشاره شده که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به مصرف کنندگان کالا و خدمات ارائه می‌دهند، باید پروانه ‌کسب داشته باشند اما متاسفانه تا کنون این قانون به تصویب نرسیده است. وی اظهار داشت: اگر این ماده تصویب و اجرا شود می‌توانیم افراد تحت پوشش اتحادیه را به آموزش‌های روز آشنا کنیم و این آغاز صرفه‌جویی عملی در حوزه‌ انرژی است.