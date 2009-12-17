به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم سراج مهدی نماینده پارلمان لکنهو،‌ مولانا سید رحمان مدیر حوزه علمیه ندوی در لکنهو، علامه اعجاز فرخ از علمای اهل سنت از حیدرآباد، مولانا رشید از علمای اهل سنت لکنهو، ظفریاب جیلانی وکیل دادگاه عالی، مولانا علی اشرفی از روحانیون خانقاه، مولانا صفدر حسین مدیر حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) از شهر جونپور، شخصیت‌های علمی فرهنگی از علمای اهل سنت، شیعه،‌ اهل حدیث، بریلوی، خانقاهی و میرزایی مسئول خانه فرهنگ ایران حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم "حیدر بخش" از شعرای صاحب نام در مدح حضرت رسول اکرم اشعاری را قرائت نمود. در ادامه "سراج مهدی" میزبان و رئیس جلسه و نماینده مجلس شهر لکنو در سخنانی اظهار داشت: در این کنفرانس علما و روحانیون در یک جا گردهم آمده اند تا در خصوص مسائل و مشکلات مسلمانان در هند بحث و تبادل نظر کنند .

سخنران بعدی مولانا سید رحمان مدیر حوزه علمیه ندوی در لکنهو گفت: تاریخ تکرار می‌شود بیایید همگی دست در دست هم دهیم و ریسمان الهی را بگیریم.

علامه اعجاز فرخ از علمای اهل سنت از حیدرآباد گفت: لازم است در این نشست ثابت کنیم مسلمانان نه در گذشته و نه در حال تروریست نبوده و اسلام هیچگاه به زور شمشیر گسترش نیافت بلکه با منطق و خلق و خوی حسنه در سراسر جهان توسعه یافته است.

مولانا رشید از علمای اهل سنت لکنهو نیز اظهار داشت:‌ ملت مسلمان مانند یک قلعه است هر مسلمان به منزله یکی از سنگ‌های قلعه می‌باشد. ما در این گردهمایی بایستی متحد شده و از این دژ محافظت نموده و مطالب خود را به دولت مرکزی هند برسانیم لازم است علمای مذاهب از جمله شیعه، سنی، بریلوی، دیوبندی، اهل حدیث، خانقاهی به مشترکات اسلام بپردازند و از بازگو کردن مطالبی که به خودشان ارتباط دارد بپرهزیند.

در ادامه این مراسم ظفریاب جیلانی وکیل دادگاه عالی (مسجد بابری) از لکنهو گفت: از اختلافات جزیی دوری کنید و اهداف بلند مدت را در نظر داشته باشید خوشبختانه سمینار امروز نسبت به سمینار قبل که در لکنهو برگزار شده بود تعداد بیشتری از علما و روحانیون شرکت داشتند.

مولانا علی اشرفی از روحانیون خانقاه ضمن بازگو کردن تاریخچه خانقاه اظهار داشت: علما همواره با هم متحد بوده و همراه ملت هستند مشکل این است احزاب اسلامی که در هند تشکیل می‌شود پس از مدتی به دلایل نامعلوم منحل می‌گردد بایستی بفکر این مشکل بود.

مولانا ممتاز علی امام جماعت مسجد امامیه دهلی گفت:‌ ابتدا لازم است دردهای مشترک را بشناسیم و در فکر معالجه آن باشیم حرف‌ها بایستی گفته شود. سکوت ما به منزله آب ریختن به آسیاب دشمن است.

سخنران بعدی مولانا کلب جواد دبیر مجلس علمای سراسری هند و از روحانیون برجسته شیعه در سخنانی تصریح کرد: ‌این نشست فقط منحصر به سخنرانی نباشد بایستی فکر اساسی شود. متفکر ایران شهید مرتضی مطهری می‌گوید:‌ سخنران و عالم فرق دارند، سخنرانان معمولا به فکر منافع مادی خودشان هستند و از ضعف مردم جهت کسب منافع مادی استفاده می‌کنند ولی عالمان و مصلحین دینی بفکر اصلاح ضعف مردم هستند.

در پایان جلسه ماهیش بات کارگردان معروف سینمای هند گفت:‌ پیشرفت مسلمانان در گرو فراگیری علم و دانش است. زمانی این سمینار می‌تواند موفق باشد که نخست وزیر هند که در حال حاضر از اقلیت سیک است در آینده از اقلیت مسلمان باشد.