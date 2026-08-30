به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر یکشنبه شب در گفتگویی رسانهای در تشریح دستاوردهای یکسال اخیر در حوزه آموزشهای مهارتی اظهار کرد: این میزان پیش از این ۴۸.۸ درصد بود که با اقدامات صورت گرفته رشد محسوب میشود.
وی افزود: توسعه ظرفیت هنرستانها از دیگر اولویتهای آموزش و پرورش استان بوده است و در همین راستا ۱۴۴ کلاس و رشته محل جدید در هنرستانهای فنی و حرفهای و کاردانش استان ایجاد شد تا ظرفیت آموزشهای مهارتی توسعه یابد.
علیفر تصریح کرد: جهتگیری کلان آموزش و پرورش استان در این حوزه، متمرکز بر افزایش سهم هنرجویان در رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش همزمان با توسعه کلاسها و رشته محلهای هنرستانی بوده است که این روند در یکسال گذشته با جدیت دنبال شده است.
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