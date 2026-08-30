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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶

سهم دانش آموزان خوزستانی از رشته‌های فنی و کاردانش افزایش یافت

سهم دانش آموزان خوزستانی از رشته‌های فنی و کاردانش افزایش یافت

اهواز - مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: سهم هنرجویان رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش در پایه دهم به ۵۱.۰۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر یکشنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای در تشریح دستاوردهای یک‌سال اخیر در حوزه آموزش‌های مهارتی اظهار کرد: این میزان پیش از این ۴۸.۸ درصد بود که با اقدامات صورت گرفته رشد محسوب می‌شود.

وی افزود: توسعه ظرفیت هنرستان‌ها از دیگر اولویت‌های آموزش و پرورش استان بوده است و در همین راستا ۱۴۴ کلاس و رشته محل جدید در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش استان ایجاد شد تا ظرفیت آموزش‌های مهارتی توسعه یابد.

علی‌فر تصریح کرد: جهت‌گیری کلان آموزش و پرورش استان در این حوزه، متمرکز بر افزایش سهم هنرجویان در رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش همزمان با توسعه کلاس‌ها و رشته محل‌های هنرستانی بوده است که این روند در یک‌سال گذشته با جدیت دنبال شده است.

کد مطلب 6932473

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