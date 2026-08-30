فرماندار بوشهر: مشکلات زیرساختی خیابان طالقانی بوشهر پیگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری یکشنبه شب در جریان بازدید میدانی از خیابان طالقانی بوشهر ضمن پیگیری دغدغه‌های شهروندان، اظهارکرد: امروز با بازدید میدانی از زیرساخت‌های خیابان طالقانی، با هم‌افزایی دستگاه شهرداری، اداره برق و راهور نسبت به رفع مشکلات موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستورات لازم صادر شد.

وی در ادامه با اشاره به مشکل روشنایی و خاموشی‌های طولانی‌مدت این خیابان، افزود: اداره برق موظف است با هم‌کاری شهرداری هرچه سریع‌تر نسبت به بازگشت روشنایی به این خیابان اقدام کند.

فرماندار بوشهر ادامه داد و گفت: همچنین کارشناسان شهرداری باید نسبت به بررسی و عیب‌یابی دقیق زیرساخت‌های برق این خیابان اقدام و گزارش آن را ارائه دهند، روشنایی معابر یکی از اساسی‌ترین مطالبات شهروندان است و باید در حل این موضوع تسریع شود.

وی در خصوص پروژه جداول خیابان طالقانی، تصریح کرد: بازسازی و ترمیم جداول این خیابان باید توسط پیمانکار مربوطه و با نظارت شهرداری در اسرع وقت انجام شود، همچنین مجموعه شهرداری موظف است نسبت به تسریع در این فرآیند اقدام لازم را به عمل آورد.

فرماندار بوشهر با اشاره به وضعیت آسفالت این خیابان، خاطرنشان کرد: در بحث آسفالت و روکش آسفالت شهرداری با همکاری راهور باید سریعاً نسبت به اجرای روکش آسفالت در این معبر اقدام و تسریع در انجام این عملیات را در دستور کار خود قرار دهد، تردد و ایمن شهروندان از حق مسلم آنان است و نباید با بی‌توجهی به این موضوع موجبات نارضایتی عمومی فراهم شود.

وی در پایان با تأکید بر پیگیری مستمر این موضوعات، بیان کرد: «روند اجرای این دستورات تا حصول نتیجه مطلوب به‌صورت مستمر توسط فرمانداری بوشهر رصد و پیگیری خواهد شد.»



گفتنی است این بازدید میدانی در راستای پاسخگویی به مطالبات ۶ ماهه مردم و با هدف رفع مشکلات زیرساختی خیابان طالقانی شامل روشنایی آسفالت و جداول انجام شد.

فرماندار بوشهر در پی مطالبات مردمی درخصوص مشکلات زیرساختی خیابان طالقانی، با حضور میدانی در این خیابان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله شهرداری اداره برق و راهور را برای رفع سریع مشکلات فراخواند.

