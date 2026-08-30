به گزارش خبرنگار مهر، این نشست از ساعت ۸ تا ۱۱ با حضور محققان و پژوهشگران مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده میگوی کشور و مدیران شیلات و دامپزشکی برگزار خواهد شد.

در این نشست، عقیل دشتیان‌نسب و محمد خلیل‌پذیر از محققان و متخصصان حوزه بهداشت و بیماری‌های آبزیان پژوهشکده میگوی کشور به ارائه مباحث علمی و تخصصی می‌پردازند.

بررسی شاخص‌های ژنتیکی مولدین، روش‌های نوین ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها، استفاده از روش‌های مولکولی برای تدوین شناسنامه ژنتیکی، جلوگیری از کاهش تنوع ژنتیکی و کاهش خطر افزایش همخونی از محورهای این نشست است.

مدیران شیلات و دامپزشکی نیز در این نشست دیدگاه‌های تخصصی و سیاست‌های حمایتی و حاکمیتی در حوزه سلامت و ژنتیک مولدین میگو را تشریح خواهند کرد.

این نشست برای فعالان صنعت تکثیر و پرورش میگو، کارشناسان شیلات و دامپزشکی و سایر علاقه‌مندان برنامه‌ریزی شده و حضور در آن رایگان است.