طلای زرمهر وارد بورس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت طلای زرمهر در جریان بازدید رئیس هیئت عامل ایمیدرو از این مجتمع افزود : ظرفیت تولید سالانه کارخانه زرمهر در استان خراسان‌رضوی، 500 کیلو طلای خالص وذخیره معدن آن، 736 هزار تن کانسنگ است .

سید رضا زیارت نیا با بیان اینکه کارخانه مذکور با کیفیت مطلوبی درحال فعالیت است، گفت: در حال حاضر روزانه 500 تن خاک استخراج می‌‌کنیم و در صورت ارائه تسهیلات برای خرید ماشین آلات مورد نیاز وتوسعه سد باطله برداری، می‌توان میزان استخراج را تا یک ‌هزار تن و شاغلان این مجموعه را از 120 نفر فعلی به 240 نفر افزایش داد.

وی خاطرنشان کرد : با فراهم شدن این شرایط، می توان صنعت طلا را در کشور بومی کرد. هراتی‌نیک نیز در این بازدید در جمع دست اندرکاران شرکت مذکور گفت: ایمیدرو تا حد ممکن تلاش خود را برای رفع مشکل دریافت تسهیلات خرید ماشین‌آلات شرکت طلای زرمهر به‌کار خواهد بست. وی افزود: در این خصوص، با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های معدنی مذاکره خواهد شد.

مجتمع طلای زرمهر در سال 83 با تسهیلات 37 میلیارد ریالی تاسیس شد و در اسفند سال 87 با حضور وزیر صنایع ومعادن به بهره برداری رسید.

