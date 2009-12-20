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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۹:۲۲

در یک ماه آینده ؛

طلای زرمهر وارد بورس می شود

مدیر عامل مجتمع طلای زرمهر از عرضه طلا و نقره این مجتمع با عیار 99.9 درصد در یک ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت طلای زرمهر در جریان بازدید رئیس هیئت عامل ایمیدرو از این مجتمع افزود : ظرفیت تولید سالانه کارخانه زرمهر در استان خراسان‌رضوی، 500 کیلو طلای خالص وذخیره معدن آن، 736 هزار تن کانسنگ است .

سید رضا زیارت نیا با بیان اینکه کارخانه مذکور با کیفیت مطلوبی درحال فعالیت است، گفت: در حال حاضر روزانه 500 تن خاک استخراج می‌‌کنیم و در صورت ارائه تسهیلات برای خرید ماشین آلات مورد نیاز وتوسعه سد باطله برداری، می‌توان میزان استخراج را تا یک ‌هزار تن و شاغلان این مجموعه را از 120 نفر فعلی به 240 نفر افزایش داد.

وی خاطرنشان کرد : با فراهم شدن این شرایط، می توان صنعت طلا را در کشور بومی کرد. هراتی‌نیک نیز در این بازدید در جمع دست اندرکاران شرکت مذکور گفت: ایمیدرو تا حد ممکن تلاش خود را برای رفع مشکل دریافت تسهیلات خرید ماشین‌آلات شرکت طلای زرمهر به‌کار خواهد بست. وی افزود: در این خصوص، با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های معدنی مذاکره خواهد شد.

مجتمع طلای زرمهر در سال 83 با تسهیلات 37 میلیارد ریالی تاسیس شد و در اسفند سال 87 با حضور وزیر صنایع ومعادن به بهره برداری رسید.

کد مطلب 1003462

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