حل مسئله مربوط به تغییرات آب و هوا زمانبر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، بان کی مون، با استقبال از توافق کپنهاگ اظهار داشت : این توافق "سرآغازی اساسی" شامل پیشرفت در تمام جبهه های کلیدی است، اما اکنون تلاشها باید بر تبدیل پیمان به معاهده ای قانونی تاکید داشته باشد.

بان کی مون در کنفرانسی که نمایندگان 194 کشور در آن حضور داشتند به خبرنگاران گفت : "در نهایت ما بر پیمانی مهر تایید زدیم. ما اکنون زیربنا برای نخستین موافقتنامه جهانی واقعی را در اختیار داریم که انتشار گازهای گلخانه ای را محدود خواهد کرد، و در این دوره نوین رشد سبز آغاز خواهد کرد."

وی با اشاره به نتایج نشست کپنهاگ افزود: "تمام کشورها موافقت کردند تا افزایش درجه حرارت جهان را تا زیر 2 درجه سانتیگراد محدود نمایند؛ بسیاری از دولتها تعهدات مهمی داده اند که انتشار گازها را کاهش دهند یا محدود کنند؛ کشورها به رشد قابل توجهی درباره حفاظت از جنگل ها دست یافته اند؛ و کشورها موافقت کرده اند حمایتی همه جانبه از آسیب پذیرترین ها به عمل آورند تا بتوانند با تغییرات آب و هوایی هماهنگ شوند."

در عین حال وی هشدار داد و گفت : کار جدی در پیش است تا پیمان کپنهاگ به معاهده ای قانونی و الزام آور تبدیل شود و از نزدیک با رهبران جهان کار خواهیم کرد تا این اتفاق رخ دهد.

آنچه صندوق اقلیم سبز کپنهاگ ، با هدف کمک به سازگاری کشورهای فقیر و سبک تر کردن تغییرات آب و هوا، نام گرفته باید در اسرع وقت شروع به کار کند تا بتواند به آنان که نیازمند هستند کمک ارائه کند و کلید آغاز طرحهای انرژی پاک زده شود.

بان کی مون افزود: "هیئت بین دولتی دریافته که برای دفع بدترین اثرات گرم شدن کره زمین، کشورهای صنعتی باید انتشار گازها را از 25 تا 40 درصد از سطح 1990 تا 2020 کاهش دهند و انتشار گازها باید تا 2050 به نیم کاهش یابد.

دبیر کل سازمان ملل متحد گفت : ما هنوز با عواقب جدی روبرو هستیم. بنابراین در عین حال که ما از اینکه اینجا در کپنهاگ پیمانی داریم، خرسندیم، اما آگاهم که این صرفا سرآغازی است. بیش از این طول می کشد تا به طور قطع از عهده موضوع تغییرات آب و هوا برآییم، اما این گامی در مسیر درست است."