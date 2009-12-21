علمای اسلام در جهت ترویج وحدت عملی فعالیت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در بیانیه پاینی این همایش که توسط شیخ احمد الزین رئیس تجمع العلمای مسلمان لبنان قرائت شد آمده است: همه علمای جهان اسلام جهت بهبود وضع امروز که پر از اختلاف و جنگ است تلاش کنند.

شرکت‌کنندگان این همایش وحدت را صفت اصلی ملت اسلام دانستند که در قرآن و سنت به دور از تعصب، جنگ، اختلاف بر آن تأکید شده و احترام به مقدسات جز شخصیتهای امت اسلامی است.

این بیانیه می‌افزاید همه کشورهای اسلامی باید جهت دوری از عقب ماندگی به سمت تکنولوژی پیش بروند.

شرکت‌کنندگان در این اجلاس در بخش دیگری از این بیانیه خواستار اتحاد و همدلی علمای جهان اسلام در جهت ایجاد نظامی مبتنی بر اصول اساسی اسلام و اصول برادری و وحدت شدند.

همچنین در مراسم اختتامیه همایش ضرورتهای همگرایی مذاهب اسلامی در اندونزی هاشم موزادی رئیس جمعیت نهضت العمای اندونزی نیز طی سخنانی خواستار وحدت عملی مسلمانان و همکاری کشورهای اسلامی با یکدیگر در زمینه اقتصاد و تجارت شد. وی مشکل کنونی جهان اسلام را فقر و جهل دانست و علم بدون عمل را باطل و مردود معرفی کرد.

همایش ضرورتهای همگرایی مذاخب اسلامی با حضور آیت الله تسخیری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، هاشم موزادی رئیس جمهت نهضت العلمای اندونزی، حجت الاسلام قمی معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، دکتر حسن تبرائیان معاون بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب، حجت الاسلام طاهری و دکتر لاله افتخاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، عبدالفتاح البزم مفتی دمشق شیخ احمد الزین رئیس تجمع العلمای مسلمان لبنان و با شرکت صدها اندیشمند از اندونزی در محل هتل سلطان در جاکارتا برگزار شد.

این همایش سه روزه 30 تا 28 آذر ماه راه های ایجاد وحدت و تقریب بین مسلمانان، وحدت اسلام، از بین بردن خشونت و تروریسم در بین مذاهب اسلامی و وحدت و تقریب در سیره نبوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.