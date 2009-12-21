به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "سعید جلیلی" دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با "کاتسویا اوکادا" وزیر امور خارجه ژاپن بار دیگر بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران تاکید کرده و خواستار جهانی عاری از سلاحهای هسته ای شد.

وی در کنفرانس مطبوعاتی که امروز (دوشنبه) در توکیو برگزار شد، خاطرنشان کرد ایران همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته و بازرسان آژانس بارها از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کرده اند.

جلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با رد ادعاهای غرب درباره اهداف پشت پرده برنامه هسته ای ایران یاد آور شد که هیچ مدرکی مبنی بر نظامی بودن این برنامه وجود ندارد و فعالیتهای ایران تنها در چارچوب اهداف صلح آمیز است.

در همین حال وزیر امور خارجه ژاپن با ابراز نگرانی از موضعگیریهای غرب در برابر ایران، از آن ابراز تاسف کرد. اوکادا با اشاره به پیشنهاد آژانس برای تبادل اورانیوم غنی شده با ایران در یک کشور ثالث، درباره حل و فصل اختلافات ایران با غرب در این زمینه ابراز امیدواری کرد.

وی در عین حال خطاب به جلیلی که دیدار از شهر هیروشما را در برنامه سفر 5 روزه خود به ژاپن دارد، گفت : در دیدار از این شهر خواهید دید که استفاده از یک سلاح اتمی چه تاثیر اسفباری دارد.

خاطرنشان می شود با پایان دوره تصدی گری "محمد البرادعی" در آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی، "یوکیا آمانو" سمت مدیر کلی این نهاد را به عهده گرفته است. وی 63 ساله، متولد 1946 در کاناگاوا در ژاپن و فارغ‌ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه توکیو است که در سال ۱۹۷۲ به وزارت امور خارجه کشور ژاپن راه یافت.