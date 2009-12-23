نظیری در گفتگو با مهر:همه شعرهای لورکا به فارسی ترجمه شد

فواد نظیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ترجمه این شعرها گفت: حدود یک هفته پیش پروژه سنگین ترجمه شعرهای لورکا را به پایان رساندم و در حال حاضر مشغول تدارک پی‌گفتار و بازخوانی متن هستم.

وی ادامه داد: هنوز درباره ناشر این کتاب تصمیم نگرفته‌ام و قصد دارم با صبر بیشتر به بازنگری این کتاب بپردازم که یکسال و نیم وقت صرف ترجمه آن کرده‌ام. البته در فاصله‌ای که ترجمه این اشعار را انجام می دادم اشعار آنتونیو ماچادو را به فارسی برگرداندم که به تازگی در قالب کتابی با عنوان " ساعت 12 بار نواخت" منتشر شده است.

این مترجم در توضیح کتابی که شامل اشعار ترجمه‌ای لورکا می‌شود توضیح داد: این اثر دربرگیرنده سیری از تغییرات و تحولات شعر لورکا از اولین مجموعه‌اش تا آخرین مراحل زندگی ادبی اوست که اگر به صورت کتاب درآید بین 400 تا 500 صفحه خواهد بود.

مترجم اشعار پابلو نرودا با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی کتاب ترجمه شعرهای این شاعر اسپانیایی است بیان کرد: قصد نداشتم در این کتاب بر موضوع معرفی لورکا تمرکز کنم چرا که منابع مختلف فارسی درباره این شاعر موجود است و درباره وی زیاد نوشته شده است.

نظیری افزود: در مقدمه کتاب بیشتر درباره علت و انگیزه‌ام از ترجمه اشعار لورکا صحبت خواهم کرد گرچه ممکن است تعدادی از گفتگوهایی را که با او انجام شده و مقالاتی که درباره آثار وی نوشته شده است پیوست بگذارم ولی در این بخش هم رویکردم به آثار ترجمه‌ای است.

مترجم "خوردن عسل کلمات" رابرت بلای تاکید کرد: البته در پیشگفتار ممکن است اشاراتی به کتابهایی که نویسندگان فارسی‌ زبان درباره لورکا نوشته اند داشته باشم که در این صورت از آنها به عنوان مرجع یاد می‌کنم ولی درباره بخشهای داخلی کتاب سعی می‌کنم در صورتی که بخواهم بخش غیر از شعر داشته باشم از نوشته‌های منتقدان و تحلیلگران خارجی استفاده کنم.

وی در پایان درباره نام کتاب تصریح کرد: چند نام در ذهنم هست که هنوز از میان آنها انتخاب قطعی نکرده‌ام ولی قصدم این است که بندی از یکی از اشعار لورکا را برای نام کتاب انتخاب کنم.

احمد شاملو، احمد پوری و فانوس بهادروند از جمله دیگر مترجمان اشعار و نمایشنامه‌های لورکا به زبان فارسی هستند.