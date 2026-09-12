صید سه امتیازی چادرملو از آبادان؛ صنعت نفت در حسرت پیروزی باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال صنعت نفت و چادرملو در هفته هفتم رقابت های لیگ برتر امشب شنبه ۲۱ شهریور و از ساعت ۲۰ با قضاوت سیدرضا مهدوی در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان سعید اخباری در چادرملو پایان رسید.

نیمه نخست این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید و دو تیم در ۴۵ دقیقه ابتدایی نتوانستند دروازه یکدیگر را باز کنند.

در نیمه دوم چادرملو در دقیقه ۴۸ به گل نخست رسید. رضا میرزایی موفق شد دروازه صنعت نفت آبادان را باز کند تا شاگردان سعید اخباری از میزبان خود پیش بیفتند.

صنعت نفت که برای جبران نتیجه تلاش می‌کرد، در دقیقه ۸۰ توسط طالب ریکانی به گل تساوی رسید تا بازی بار دیگر به تعادل کشیده شود.

در حالی که به نظر می‌رسید این دیدار با نتیجه تساوی به پایان خواهد رسید، چادرملو در دقیقه ۸۹ به گل دوم رسید. دیگو تورس روی پاس علیرضا صفری موفق شد دروازه صنعت نفت را باز کند تا تیم اردکانی در دقایق پایانی دوباره از میزبان خود پیش بیفتد.

در نهایت این دیدار با برتری ۲ بر یک چادرملو به پایان رسید تا شاگردان سعید اخباری با کسب سه امتیاز، ۸ امتیازی شوند و به رده نهم جدول رده‌بندی صعود کنند.

صنعت نفت آبادان نیز با این شکست ۴ امتیازی باقی ماند و در قعر جدول رده‌بندی قرار گرفت. شاگردان محمد نوری همچنان در حسرت کسب نخستین پیروزی فصل خود در لیگ برتر باقی ماندند.