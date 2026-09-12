کنگره ۴۰۰۰ شهید گلستان؛ فرصتی برای تقویت وحدت و امیدآفرینی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه شنبه در نشست هماهنگی کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان با اشاره به جایگاه شهدا در حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا یک وظیفه ملی و دینی است و توجه به این موضوع کمتر از خود شهادت نیست.

وی افزود: شهدا قهرمانان ملی و انقلابی ملت ایران هستند و وصیت‌نامه‌های آنان سرشار از پیام‌های وحدت، همدلی و دعوت مردم به حفظ انسجام جامعه است؛ بنابراین باید این پیام‌ها برای نسل امروز تبیین شود.

استاندار گلستان با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور گفت: امنیت امروز ایران حاصل مجاهدت نیروهای مسلح و فداکاری شهداست و بیانات امام خمینی(ره) درباره جایگاه سپاه، اهمیت این نیرو در دفاع از کشور را نشان می‌دهد.

طهماسبی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد یأس در جامعه گفت: دشمن از طریق جنگ روانی تلاش می‌کند امید و اعتماد مردم را هدف قرار دهد و در چنین شرایطی، کنگره شهدا باید به بستری برای امیدآفرینی، تقویت اعتماد عمومی و مقابله با فضاسازی‌های دشمن تبدیل شود.

وی ادامه داد: ملتی که فرهنگ شهادت در آن زنده است، در برابر فشارها دچار ناامیدی نمی‌شود و ایستادگی جبهه مقاومت نیز نشان‌دهنده ظرفیت ملت‌های مسلمان برای مقابله با تهدیدها و فشارهای دشمنان است.

استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان فرمانداران و فرماندهان سپاه شهرستان‌ها گفت: همه مسئولان باید با کنار گذاشتن مسائل حاشیه‌ای و اختلافات، در یک مسیر مشترک برای برگزاری کنگره و ادای دین به شهدا حرکت کنند.

طهماسبی شهدا را «امامزادگان انقلاب» توصیف کرد و افزود: مردم برای تقویت معنویت و آرامش به مزار شهدا مراجعه می‌کنند و همین ارتباط عمیق میان مردم و شهدا نشان می‌دهد که فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در جامعه زنده است.

وی با اشاره به فرصت محدود باقی‌مانده تا برگزاری کنگره اظهار کرد: برای برگزاری باشکوه این رویداد باید از ظرفیت همه اقشار جامعه، از علما و نخبگان گرفته تا دانشجویان، کارگران، تولیدکنندگان و خیران استفاده شود.

استاندار گلستان با اشاره به شعار کنگره با عنوان «گلستان هم‌نفس در وحدت و هم‌قدم تا شهادت» گفت: حضور اقوام مختلف استان در کنار یکدیگر ظرفیت ارزشمندی برای نمایش وحدت و همدلی مردم گلستان است و همه اقوام باید در برگزاری این رویداد سهیم باشند.

طهماسبی تأکید کرد: راه شهدا گم‌شدنی نیست و مسئولان باید تا آخرین لحظه برای برگزاری شایسته کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان تلاش کنند.