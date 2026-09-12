به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز شنبه شب در ادامه سفر به شهرستان دشتی، با حضور در زندان این شهرستان، به همراه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و مسئولین قضایی شهرستان دشتی از بخشهای مختلف این ندامتگاه بازدید کرد و ضمن بررسی وضعیت نگهداری مددجویان، بر ضرورت اجرای دقیق سیاستهای حبسزدایی و حمایت از خانوادههای زندانیان تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر در این بازدید میدانی که با هدف ارزیابی وضعیت قضایی و رفاهی زندانیان شهرستان دشتی صورت گرفت، از اندرزگاهها، سالنهای ملاقات، بخشهای فرهنگی و کارگاههای حرفهآموزی بازدید کرد.
وی در ادامه به صورت چهره به چهره با زندانیان دیدار و درخواستها، مسائل حقوقی و پروندههای آنان را مورد استماع قرار داد و دستورات مقتضی را جهت پیگیری و حل مشکلات آنان به مراجع قضایی مربوطه صادر کرد.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر در جمع مسئولان قضایی و کارکنان زندان شهرستان دشتی، با بیان اینکه بازدید از زندانها نباید صرفاً یک اقدام تشریفاتی باشد، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان بوشهر با جدیت به دنبال کاهش جمعیت کیفری است و این امر محقق نمیشود مگر با حضور مؤثر قضات در زندانها و بررسی دقیق پروندهها جهت بهرهمندی زندانیان واجد شرایط از ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط، رأی باز، مرخصی و پابند الکترونیک.
وی افزود: می بایست قضات باید با رویکردی اصلاحی و با نگاه به سیاستهای کلان قوه قضاییه، پروندههای زندانیان را به صورت موردی پایش کنند تا افرادی که استحقاق بازگشت به جامعه و کانون خانواده را دارند، در سریعترین زمان ممکن از فرصتهای قانونی بهرهمند شوند.
اهمیت اشتغال در دوران حبس
مهرانگیز در بخش دیگری از اظهارات خود به اهمیت اشتغال در دوران حبس اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای مؤثر در اصلاح و بازپروری مددجویان، مهارت آموزی و ایجاد زمینه اشتغال است و زندانی نباید زمان خود را در بند هدر دهد، بلکه باید با فراگیری یک مهارت حرفهای، پس از آزادی، امکان تأمین معیشت حلال برای خود و خانوادهاش را داشته باشد.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر ضمن تقدیر از تلاشهای صورتگرفته در کارگاههای اشتغال زندان دشتی، خواستار توسعه این مراکز با همکاری بخش خصوصی و نهادهای حمایتی شد.
مدیرکل زندانهای استان بوشهر نیز در این بازدید، با اشاره به نگاه ویژه و دغدغهمند رئیسکل دادگستری استان نسبت به مسائل زندانیان، تصریح کرد: همکاری و تعامل سازنده با دستگاه قضایی موجب شده تا بسیاری از مشکلات قضایی مددجویان در کمترین زمان حلوفصل شود و این رویکرد، نتایج ارزشمندی را در ارتقای شاخصهای اصلاحی و تربیتی به همراه داشته است.
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