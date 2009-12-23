یادآوری مصائب و حقایق زندگی اهل بیت از وظایف مداحان است

محسن طاهری مداح اهل بیت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رسانه ها در رابطه با بحث مداحی همواره آسیبها را در نظر گرفته و به نقاط قوت کمتر توجه داشته اند گفت: فضای مداحی برای خدمت به سیدالشهداء و اهل بیت بوده، عده ای به سبک و سیاق سنتی مجالس را اداره می کنند و عده دیگری چون جوانان سبک و سیاق تازه تری اتخاذ کرده اند.

وی افزود: این درحالی است که سبک نوجوانان چون ترانه خوانی، استفاده از ابزار آلات موسیقی و خارج شدن از چارچوبها همانطور که مقام معظم رهبری و سایر مراجع توصیه کرده اند به هیچ وجه مورد تأیید نیست.

این مداح اهل بیت در رابطه با فضیلت گریه برای امام حسین(ع) یادآورشد که امام رضا به پسر شبیب می فرماید: "پسر شبیب، اگر می خواهی برای چیزی گریه کنی پس برای حسین بن علی بن ابیطالب گریه کن".

یادآوری مصائب و زندگی نورانی اهل بیت از وظایف مداحان است

وی همچنین گفت: با بهره گیری از چنین احادیثی ما بحث عزاداری و اشاعه این فرهنگ را آموخته ایم. تا مصائب اهل بیت را برای مؤمنان یادآور شویم و تنها به بحث عزاداری نپردازیم بلکه سرگذشت و زندگی نورانی آنها را نیز متذکر شویم. اما در این ایام ذکر مصیبت اهل بیت خود دارای فضیلت است که مورد تأکید اهل بیت قرار گرفته است.

محسن طاهری با اشاره به اینکه ابزار اصلی مداح شعر است گفت: نکته مهمی که در رابطه با شعر وجود دارد قوت محتوا و رعایت اصول ادبی در آن است. مضمون قوی و مناسب شعر برای مداحی حائز اهمیت است در این رابطه باید موضوع به خوبی در اشعار بررسی شده و موضوعاتی که موجبات تأثر مستمع را فراهم می کنند نیز در آن گنجانده شوند.

وی همچنین به نقل از شهید مطهری گفت: ضرورتی ندارد که ما خود پیرایه هایی را به اشعار اضافه کنیم که مستمع را تحت تأثیر قرار دهد و موجب شود شأن و شئون اهل بیت را نادیده گرفته شود.

این مداح اهل بیت در رابطه با اخلاق مداحی اظهارداشت: رفتار مداح باید به گونه ای باشد که مردم با دیدن وی به یاد خادم اهل بیت باشند و رفتار، صورت و سیرت وی فرد دیگری را تداعی نکند.