نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر تداوم جو ناپایدار در خراسان شمالی از چهارشنبه تا شنبه است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: امروز افزایش باد و ابرناکی در ساعات بعدازظهر پیشبینی میشود و در برخی نقاط بهویژه نیمه شرقی، احتمال رگبار و رعدوبرق وجود دارد.
وی ادامه داد: روز پنجشنبه در برخی ساعات وزش باد شدید بهویژه در جنوبغرب خراسان شمالی رخ میدهد و از اواسط شب نیز افزایش ابر و در برخی نقاط بهویژه نیمه شمالی، رگبار و رعدوبرق با احتمال تگرگ پیشبینی میشود.
داداشی گفت: روز جمعه نیز ناپایداری جوی در برخی نقاط بهویژه نیمه شمالی ادامه دارد و رگبار و رعدوبرق، احتمال تگرگ و وزش باد شدید لحظهای پیشبینی میشود. در ارتفاعات نیز مه رقیق شکل خواهد گرفت.
وی با اشاره به تداوم این شرایط تا اوایل شب شنبه افزود: با توجه به رگباری بودن بارشها، آبگرفتگی معابر، رواناب و سیلابی شدن مسیلها دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: سامانه بارشی اوایل شب شنبه از خراسان شمالی خارج میشود و روز یکشنبه جو پایدار و آسمان در بیشتر ساعات صاف و آفتابی خواهد بود.
داداشی درباره تغییرات دمایی نیز گفت: تا پنجشنبه تغییر محسوسی در دما رخ نمیدهد، اما برای روزهای جمعه و شنبه کاهش **۴ تا ۶ درجهای** دمای بیشینه پیشبینی میشود.
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