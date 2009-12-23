مرحله دوم رزمایش مشترک ایران و عمان در آبهای خلیج فارس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رزمایش مشترک امداد و نجات دریایی با هدف افزایش هماهنگی و تعامل بین دو کشور جمهوری اسلامی و کشور سلطنتی عمان در زمینه عملیات‌های جستجو و نجات دریایی برگزار ‌شد.

این رزمایش با حضور یگان‌های شناوری و پروازی از کشور سلطنتی عمان و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعم از یگان‌هایی از نیروی دریایی منطقه یکم ارتش جمهوری اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران، مرزبانی نیروی انتظامی و اداره کل بنادر و دریانوردی صورت گرفت.

رزمایش مشترک ایران و عمان با حضور سه فروند شناور، یک فروند یدک‌کش بارج، چهار فروند بالگرد، یک فروند هواپیمای فرند شیپ، یک فروند هوا ناو، پنج تیم غواصی و سه تیم پزشکی از منطقه یکم نیروی دریایی ارتش، یک فروند یدک‌کش آتشخوار از نیروی دریایی منطقه یکم سپاه پاسداران، سه فروند قایق تندرو و یک کشتی مرزبانی از نیروی انتظامی هرمزگان و یک فروند شناور آتشخوار و دو فروند قایق جستجو (ناجی) از بنادر و دریانوردی هرمزگان برگزار شد.

همچنین از کشور عمان یک فروندکشتی قاهره الامواج، یک فروند ناوچه موشک انداز بنام البطنه و یک فروند بالگرد نیز در این رزمایش گروه را همراهی و در انجام بخش‌های مختلف از آنها استفاده شد.