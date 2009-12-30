قوه قضائیه هتک حرمت عاشورای حسینی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: اقدامات برخی افراد فریب خورده همگام با منافقین و دشمنان ایران اسلامی در روز عاشورای حسینی امسال قلوب همه انسان‌های آزاده و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت را به درد آورد و همان گونه که رهبری معظم انقلاب بیم آن را به معترضان انتخاباتی گوشزد فرموده بودند، جریانی که شروع آن با برخی از خواص بود متاسفانه اینک با بی‌بصیرتی آنان هدایت آن با بیگانه شده و دشمنان اسلام و ایران با سوء استفاده از فضای ایجاد شده به مبارزه با اصل دین پرداخته‌اند.

حمایت استکبار جهانی از این آشوبگران نشان از عمق کینه و دشمنی مخالفین امت امام و نمونه‌های آشکاری از برگشودن کینه‌جویی‌ها و عقده‌های حقارت ناشی از شکست‌های پی در پی آنان از ملت غیور ایران اسلامی در طول سالیان پس از پیروزی انقلاب دارد.

قوه قضائیه بار دیگر ضمن محکوم نمودن هتاکی‌ها و حرمت‌شکنی‌های عده‌ای مغرض و جاهل نسبت به مقدسات و آرمان‌های ارزشمند انقلاب اسلامی و حصن حصین ولایت در روز عاشورای حسینی و ارج نهادن حضور حماسی، پرشور و باشکوه مردم همیشه در صحنه آن را‌، نمایانگر اوج اتحاد، همدلی و پایبندی آنان به ارزش‌ها و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بیعتی مجدد با مقام معظم رهبری می‌داند که خنثی کننده توطئه دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

قوه قضائیه چون گذشته همچنان تاکید دارد، در رسیدگی قضایی به پرونده‌های کسانی که منافع ملی و اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی را مورد تهاجم قرار می‌دهند، فارغ از هرگونه ملاحظات سیاسی، قاطعانه و با سرعت و وفق موازین شرعی و قانونی رسیدگی و آنان را به سزای اعمال‌شان خواهد رساند و در پایان به خواص اخطار می‌نماید هر چه سریع‌تر صف خود را از معاندان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران جدا نمایند در غیر این صورت در جرایم آنان شریک بوده و می‌بایستی پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشند.