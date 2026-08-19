به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، با کیوان الوندی، مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمانشاه، عصر چهارشنبه دیدار و درباره برگزاری مراسم «مهمانی بزرگ امت احمد» گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، برنامه‌ریزی برای پوشش رسانه‌ای مراسم‌های ویژه ولادت حضرت محمد (ص) و نحوه انعکاس این برنامه‌ها در شبکه استانی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین موضوع تولید و انتشار تیزرهای تبلیغاتی مربوط به این مراسم‌ها و اطلاع‌رسانی گسترده برای حضور مردم در دستور کار این نشست قرار گرفت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نخستین مراسم «مهمانی بزرگ امت احمد» روز یکشنبه سوم شهریورماه در شهرستان جوانرود برگزار خواهد شد.

این مراسم همچنین روز هشتم شهریورماه در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود و صداوسیمای مرکز استان نیز برنامه‌های مربوط به پوشش و پخش این رویدادها را دنبال خواهد کرد.