سرانه فضای کتابخانه در بوشهر به 234 سانتیمتر رسید

علیرضا خوش طینت در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هم اکنون سرانه کتاب در استان برای هر 100 نفر 59 جلد کتاب است که باید به استاندارد لازم خود که سرانه 100 نفر به 150 جلد کتاب برسد.

وی از راه اندازی سه کتابخانه الکترونیکی در شهرهای بوشهر، برازجان و اهرم خبر داد، اظهار داشت: فضای مورد نیاز این کتابخانه ها با همکاری دیگر نهادها در حال تامین شده است که پس از مشخص شدن فضای مورد نیاز اقدام به تجهیز این کتابخانه ها خواهیم کرد.

خوش طینت با بیان اینکه 400 هزار جلد کتاب در کتابخانه های استان بوشهر نگهداری می شود، اظهار داشت: این تعداد کتب در 48 باب کتابخانه استان نگهداری و در اختیار علاقمندان به کتاب قرار می گیرد.

مدیرکل امور کتابخانه های استان بوشهر با بیان اینکه ایثارگران و خانواده شهدا با مراجعه به کتابخانه‌ های عمومی استان بوشهرمی توانند کارت عضویت افتخاری یک ساله دریافت ‌کنند، اظهار داشت: علاوه بر ایثارگران و خانواده شهدا، بازنشستگان دولت نیز مشمول طرح عضویت رایگان هستند.

وی با بیان اشاره به اینکه حق عضویت یک ‌ساله کتابخانه ‌های بوشهر برای سایر اقشار، نسبت به سال 87، تغییر نکرده است، اظهار داشت: همچنین دانش آموزان و دانشجویان بوشهری می توانند از تخفیف 60 درصدی استفاده ‌کنند.