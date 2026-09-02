دستگیری ۵۰ محکوم متواری در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود گیلانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه دستگیری محکومان و متهمان تحت تعقیب یکی از مولفه‌های موثر در پیشگیری از وقوع و کشف جرم و ارتقای احساس امنیت در جامعه است، اظهار کرد: با هدف برخورد با افراد تحت تعقیب و اجرای احکام قضایی، طرح چهار روزه شناسایی و دستگیری محکومان و متهمان متواری در استان سمنان اجرا شد.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح، مأموران پلیس آگاهی با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان‌ها و با تشکیل تیم‌های عملیاتی و ضربتی، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی لازم برای شناسایی مخفیگاه و محل تردد افراد تحت تعقیب را در دستور کار قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و بررسی سوابق افراد تحت تعقیب، موفق شدند در مدت چهار روز، ۵۰ محکوم متواری را شناسایی و دستگیر کنند.

گیلانی با تأکید بر استمرار برخورد با مجرمان و افراد تحت تعقیب، تصریح کرد: حضور افراد محکوم و متهمان متواری در جامعه می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرایم و خدشه به احساس امنیت شهروندان شود، از این رو پلیس با جدیت موضوع شناسایی و دستگیری این افراد را دنبال می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: محکومان و متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و اجرای احکام مربوط، تحویل مراجع قضایی شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان تأکید کرد: اجرای طرح‌های عملیاتی و ضربتی پلیس آگاهی برای شناسایی و دستگیری افراد تحت تعقیب با شدت و قوت ادامه خواهد داشت و پلیس اجازه نخواهد داد مجرمان متواری با پنهان شدن از اجرای قانون، امنیت و آرامش جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.