به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه سلطان عباسی مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان گفت: این آزمون در ۱۲ حوزه امتحانی و در سه سطح علمی دو، سه و چهار (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) برگزار شد.

سلطان عباسی افزود: سطح دو کارشناسی پیوسته از مقطع سیکل و دیپلم پذیرش می‌شود.

وی گفت: داوطلبان سطح سه در رشته‌های کلام با گرایش امامت، تفسیر علوم قرآنی، زبان و ادبیات عربی، و سطح چهار دکتری در رشته تفسیر تطبیقی پذیرش می‌شوند.

مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان افزود: در سال تحصیلی جدید داوطلبان شهرستان قشم در رشته اخلاق، رودان کلام با گرایش مهدویت، و میناب در رشته تربیت دینی کودک و نوجوان مشغول به تحصیل می‌شوند.

راضیه سلطان عباسی گفت: نتیجه آزمون نیمه شهریور اعلام می‌شود و پس از شرکت در مصاحبه از مهر ماه مشغول به تحصیل می‌شوند.

هزار و ۱۰۰ طلبه خواهر در ۱۲ مدرسه علمیه هرمزگان تحصیل می‌کنند.