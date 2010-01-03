  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۴۰

آمل میزبان هفتمین سوگواره تعزیه مازندران شد

آمل میزبان هفتمین سوگواره تعزیه مازندران شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل از برگزاری هفتمین سوگواره تعزیه مازندران از 30 دی ماه تا سوم بهمن به مدت چهار روز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جوادی بعد از ظهر یکشنبه در ستاد برگزاری سوگواره تعزیه در آمل افزود: فراخوان سوگواره به تمامی ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستانهای استان اعلام شده و همه گروه های فعال در زمینه شبیه خوانی می توانند در این رویداد هنری شرکت کنند..

وی با بیان اینکه در مجموع 8 اثر برای سوگواره پذیرفته واجرا خواهد شد تصریح کرد: هم اکنون دبیرخانه و کمیته های فرعیهفتمین سوگواره تعزیه مازندران در شهرستان آمل فعال شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل، تجلیل از پیشکسوتان تعزیه استان از جمله محمدعابدپور و یادمان مرحوم علی صفایی، برپایی نمایشگاه عکس تعزیه و لوازم شبیه خوانی و برگزاری همایش آسیب شناسی تعزیه را از برنامه های جنبی این سوگواره بیان کرد.

جوادی با اشاره به اینکه برخی از تعزیه ها تعزیه های مشهور است، اضافه کرد: در سالهای گذشته در برگزاری سوگواره تعزیه به تعزیه های غریب توجه ویژه شده است. 

وی همچنین ازتعزیه و تعزیه خوانی به عنوان آئین و هنرهای نمایشی خاص محرم که برگرفته از نهضت بزرگ عاشورا الهام گرفته است یاد کرد وادامه داد: تعزیه زبانی عام دارد و در طول تاریخ توانسته است با بهره گیری از هنر، صحنه هایی از این واقعه را ترسیم کند و پیامهای ماندگاری در اذهان جامعه ثبت کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل با بیان اینکه تعزیه بیانگر وجهی از تاریخ دینی است و مضمون آن رویارویی دو نیروی خیر و شر را شامل می شود، افزود: تعزیه و شبیه‌خوانی به عنوان هنری اصیل از دیرباز به عنوان مهمترین ابزارهای پیام رسانی واقعه کربلا مطرح بوده و کارکردهای موثری داشته است

جوادی افزود: این هنر در استان مازندران همواره به عنوان یکی از عوامل پیوند معنوی نسل جدید با قیام سرخ حسینی مورد توجه قرار داشته است.

وی خاطرنشان کرد: هر ساله در ماه محرم و صفر جای جای استان مازندران میزبان گروه‌های هنری تعزیه‌گردان و شبیه‌خوان متعدد است که به رسم دیرین، این فرهنگ شفاهی را سینه به سینه تا به امروز منتقل و حفظ کرده اند.

کد مطلب 1010603

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها