آمل میزبان هفتمین سوگواره تعزیه مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جوادی بعد از ظهر یکشنبه در ستاد برگزاری سوگواره تعزیه در آمل افزود: فراخوان سوگواره به تمامی ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستانهای استان اعلام شده و همه گروه های فعال در زمینه شبیه خوانی می توانند در این رویداد هنری شرکت کنند..

وی با بیان اینکه در مجموع 8 اثر برای سوگواره پذیرفته واجرا خواهد شد تصریح کرد: هم اکنون دبیرخانه و کمیته های فرعیهفتمین سوگواره تعزیه مازندران در شهرستان آمل فعال شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل، تجلیل از پیشکسوتان تعزیه استان از جمله محمدعابدپور و یادمان مرحوم علی صفایی، برپایی نمایشگاه عکس تعزیه و لوازم شبیه خوانی و برگزاری همایش آسیب شناسی تعزیه را از برنامه های جنبی این سوگواره بیان کرد.

جوادی با اشاره به اینکه برخی از تعزیه ها تعزیه های مشهور است، اضافه کرد: در سالهای گذشته در برگزاری سوگواره تعزیه به تعزیه های غریب توجه ویژه شده است.

وی همچنین ازتعزیه و تعزیه خوانی به عنوان آئین و هنرهای نمایشی خاص محرم که برگرفته از نهضت بزرگ عاشورا الهام گرفته است یاد کرد وادامه داد: تعزیه زبانی عام دارد و در طول تاریخ توانسته است با بهره گیری از هنر، صحنه هایی از این واقعه را ترسیم کند و پیامهای ماندگاری در اذهان جامعه ثبت کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل با بیان اینکه تعزیه بیانگر وجهی از تاریخ دینی است و مضمون آن رویارویی دو نیروی خیر و شر را شامل می شود، افزود: تعزیه و شبیه‌خوانی به عنوان هنری اصیل از دیرباز به عنوان مهمترین ابزارهای پیام رسانی واقعه کربلا مطرح بوده و کارکردهای موثری داشته است

جوادی افزود: این هنر در استان مازندران همواره به عنوان یکی از عوامل پیوند معنوی نسل جدید با قیام سرخ حسینی مورد توجه قرار داشته است.

وی خاطرنشان کرد: هر ساله در ماه محرم و صفر جای جای استان مازندران میزبان گروه‌های هنری تعزیه‌گردان و شبیه‌خوان متعدد است که به رسم دیرین، این فرهنگ شفاهی را سینه به سینه تا به امروز منتقل و حفظ کرده اند.