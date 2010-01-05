کالم تویبین برنده جایزه ادبی کاستا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، رمان تویبین که "بروکلین" نام دارد درباره یک زن جوان ایرلندی است که در سال 1950 زندگی جدیدی را در نیویورک آغاز کرده ‌است.

پنلوپ لایولی برای "آلبوم خانوادگی"، هیلاری منتل نویسنده "تالار گرگ" و کریستوفر نیکولسن برای "فیلبان" نامزدهای بخش رمان این جایزه بودند.

دیگر برندگان جایزه کاستا عبارتند از گراهام فارملو برای "عجیترین مرد، زندگی پنهان پل دریک نابغه کوانتوم" در بخش زندگینامه ، در بخش شعر کریستوفر رید برای مجموعه شعر "پراکندگی"، در بخش کتابهای کودکان پاتریک نیس نویسنده "سوال جواب" و در بخش اولین رمان رافائل سلبورن نویسنده رمان "زیبا".

جایزه کتاب کاستا یکی از معتبرترین جوایز ادبی در انگلستان است و با هدف انتخاب بهترین کتابهای سال نوشته شده از سوی نویسندگان و شاعران مستقر در بریتانیا و ایرلند در پنج بخش رمان، رمان اول، زندگینامه، شعر و کتاب کودک برگزار می‌شود.

این جایزه در سال 1971 با نام ویت‌برید تاسیس شد و در سال 2006 در جشن 35 سالگی این جایزه، نام آن به کاستا تغییر یافت.