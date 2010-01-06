به گزارش خبرنگار مهر، قدیمی های تهران می دانند که تهران قدیم از قناتهای زیادی بهره مند بوده اما به مرور زمان به دلیل ساخت و سازهای بی رویه در حریم قناتها مورد تخریب قرار گرفته و قابلیت بهره برداری از آب آنها از بین رفته است. با این حال هنوز از دو رشته قناتی که مالکیتشان متعلق به دانشگاه تهران است نفسی بیرون می آید اما این دو نیز به نفس نفس افتاده اند.

یک رشته قنات دانشگاه تهران از فرحزاد سرچشمه می گیرد و مظهر آن در پردیس مرکزی دانشگاه تهران در ضلع شمال غربی دانشگاه واقع در تقاطع خیابانهای 16 آذر و پورسینا قرار دارد. مادر چاه رشته قنات دیگر دانشگاه تهران در ارتفاعات اوین درکه قرار گرفته و مظهر این رشته قنات در کوی دانشگاه تهران واقع شده است.

اگر کمی جستجو کنید می بینید که زیر پل حکیم "آب" هرز می رود. این آب قنات دانشگاه تهران است که از فرحزاد سرچشمه می گیرد و به دانشگاه تهران در خیابان انقلاب وارد می شود.

رشته قناتهای دانشگاه تهران دارای قدمتی طولانی تر از خود دانشگاه تهران هستند چرا که از ابتدای تاسیس پردیس مرکزی دانشگاه تهران در سال 1313 از آب این قناتها بهره برداری می شده و هنوز هم آب از آنها قابل استحصال است و برای آبیاری فضای سبز پردیسهای دانشگاه و کوی دانشگاه تهران استفاده می شود.

آب رشته قنات دانشگاه تهران که از فرحزاد سرچشمه می گیرد و از زیر بزرگراه چمران وارد پردیس مرکزی دانشگاه تهران در خیابان انقلاب می شود مدتی است که در زیر پل حکیم به فاضلاب شهری ریخته و هرز می رود.

پیگیری های خبرنگار مهر از مسئولان دانشگاه تهران درباره هرز رفتن آب رشته قنات های دانشگاه تهران موید این بود که آنها نیز از این اتفاق بی خبر نیستند. پاسخ های مسئولان دانشگاه تهران درباره رشته قناتهای این دانشگاه ابعاد دیگری از وضعیت قناتها به عنوان میراثی که از سالهای دور برای دانشگاه تهران باقیمانده است را روشن کرد.

ریزش دیواره های حلقه چاهها در مسیر رشته قناتهای دانشگاه تهران، عدم لایروبی اصولی رشته قناتهای دانشگاه تهران در سالیان گذشته، آلودگی شیمیایی آب قناتهای دانشگاه تهران، برداشتهای غیر قانونی و دستبرد به آب رشته قناتهای دانشگاه تهران و کاهش دبی رشته قناتهای دانشگاه تهران و هرز رفت 80 درصدی آب آنها از جمله مواردی است که مسئولان دانشگاه تهران اذعان می کنند.

گفتگوی خبرگزاری مهر با سید محمد مقیمی معاون اداری و مالی دانشگاه تهران و رضا قاسمی مدیریت پشتیبانی و طرح های عمرانی درباره وضعیت رشته قناتهای دانشگاه تهران در پرونده اختصاصی گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر منتشر می شود.