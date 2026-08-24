ربیعی: ۴۸۲ دیدار با خانواده شهدای جنگ رمضان مرکزی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ربیعی ظهر دوشنبه در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان مرکزی اظهار کرد: هویت انقلابی مردم استان مرکزی با تقدیم ۷۲۰۰ شهید، ۱۶ هزار جانباز و یک هزار آزاده سرافراز شکل گرفته است و خدمتگزاری به خانواده بزرگ شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران، افتخار بزرگی برای خادمان این نهاد به شمار می‌رود.

وی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی افتخار خدمت‌رسانی به ۱۹ هزار و ۹۹۴ نفر از جامعه ایثارگری استان را دارد و ارائه خدمات شایسته به این جامعه را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود دنبال می‌کند.

ربیعی تصریح کرد: با تدابیر استاندار مرکزی و تأکید ایشان بر اجرای طرح «سپاس» و مراجعه معکوس، طی یک سال گذشته نزدیک به ۱۲ هزار دیدار با ایثارگران و جامعه هدف بنیاد شهید انجام شده است.

وی ادامه داد: استاندار مرکزی بر اختصاص زمانی از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی برای دیدار با خانواده‌های شهدا تأکید داشته و خود نیز طی یک سال گذشته با نزدیک به ۲۰۰ خانواده شهید دیدار و سرکشی کرده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی تاکید کرد: در چارچوب دو تبصره قانونی، ۱۲۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال پرداخت شده است.

وی افزود: در سال گذشته ۱۷۱ نفر در آزمون‌های استخدامی و ۱۲۱ نفر در اجرای بند «ج» ماده ۸۷ جذب و مشغول به کار شدند و ۳۵ نفر نیز در بخش خصوصی و صنایع اشتغال یافتند.

ربیعی بیان کرد: ۴۰ هزار نفر از ایثارگران تحت پوشش بیمه تکمیلی بیمه دی قرار دارند و ۱۸ هزار نفر نیز از خدمات بیمه پایه و بیمه همگانی استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اختصاص یک دستگاه آمبولانس به استان مرکزی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده تخصیص یک دستگاه آمبولانس برای استان انجام شده و این آمبولانس آماده تحویل است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های علمی جامعه ایثارگری تصریح کرد: ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از فرزندان و جامعه ایثارگری استان در دانشگاه‌های استان مشغول تحصیل هستند و ۱۱۷ نفر از نخبگان علمی و دانشگاهی جامعه ایثارگری استان نیز عضو بنیاد ملی نخبگان کشور هستند.

وی افزود: طی سال گذشته ۲۵۰ برنامه یادواره شهدا و برنامه‌های مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با همکاری دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های مردمی و خادمان شهدا برگزار شده است.

ربیعی ادامه داد: در راستای تأکید مقام معظم رهبری در پیام نوروزی بر دیدار و سرکشی از خانواده شهدا، ۴۸۲ دیدار با خانواده شهدای جنگ با همکاری دستگاه‌های مختلف استان انجام شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی گفت: در جلسات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، دستگاه‌ها، گروه‌های مردمی و مروجان برتر بر اساس ارزیابی و کسب بیشترین امتیاز، به‌صورت دوره‌ای تقدیر می‌شوند.

ربیعی تاکید کرد: استانداری مرکزی به‌دلیل بیشترین دیدار با خانواده‌های ایثارگران، دستگاه برتر و دانشگاه علوم پزشکی و آموزش‌وپرورش نیز در زمره دستگاه‌های برتر شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت قرار گرفتند.

وی افزود: در بخش خادمیاران و مروجان فرهنگ ایثار و شهادت نیز فرمانداری اراک و اداره کل پزشکی قانونی استان، در این حوزه معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.