ربیعی: ۴۸۲ دیدار با خانواده شهدای جنگ رمضان مرکزی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ربیعی ظهر دوشنبه در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان مرکزی اظهار کرد: هویت انقلابی مردم استان مرکزی با تقدیم ۷۲۰۰ شهید، ۱۶ هزار جانباز و یک هزار آزاده سرافراز شکل گرفته است و خدمتگزاری به خانواده بزرگ شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران، افتخار بزرگی برای خادمان این نهاد به شمار میرود.
وی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی افتخار خدمترسانی به ۱۹ هزار و ۹۹۴ نفر از جامعه ایثارگری استان را دارد و ارائه خدمات شایسته به این جامعه را با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود دنبال میکند.
ربیعی تصریح کرد: با تدابیر استاندار مرکزی و تأکید ایشان بر اجرای طرح «سپاس» و مراجعه معکوس، طی یک سال گذشته نزدیک به ۱۲ هزار دیدار با ایثارگران و جامعه هدف بنیاد شهید انجام شده است.
وی ادامه داد: استاندار مرکزی بر اختصاص زمانی از سوی مدیران دستگاههای اجرایی برای دیدار با خانوادههای شهدا تأکید داشته و خود نیز طی یک سال گذشته با نزدیک به ۲۰۰ خانواده شهید دیدار و سرکشی کرده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی تاکید کرد: در چارچوب دو تبصره قانونی، ۱۲۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال پرداخت شده است.
وی افزود: در سال گذشته ۱۷۱ نفر در آزمونهای استخدامی و ۱۲۱ نفر در اجرای بند «ج» ماده ۸۷ جذب و مشغول به کار شدند و ۳۵ نفر نیز در بخش خصوصی و صنایع اشتغال یافتند.
ربیعی بیان کرد: ۴۰ هزار نفر از ایثارگران تحت پوشش بیمه تکمیلی بیمه دی قرار دارند و ۱۸ هزار نفر نیز از خدمات بیمه پایه و بیمه همگانی استفاده میکنند.
وی با اشاره به اختصاص یک دستگاه آمبولانس به استان مرکزی گفت: با پیگیریهای انجامشده تخصیص یک دستگاه آمبولانس برای استان انجام شده و این آمبولانس آماده تحویل است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی با اشاره به ظرفیتهای علمی جامعه ایثارگری تصریح کرد: ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از فرزندان و جامعه ایثارگری استان در دانشگاههای استان مشغول تحصیل هستند و ۱۱۷ نفر از نخبگان علمی و دانشگاهی جامعه ایثارگری استان نیز عضو بنیاد ملی نخبگان کشور هستند.
وی افزود: طی سال گذشته ۲۵۰ برنامه یادواره شهدا و برنامههای مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با همکاری دستگاههای اجرایی، گروههای مردمی و خادمان شهدا برگزار شده است.
ربیعی ادامه داد: در راستای تأکید مقام معظم رهبری در پیام نوروزی بر دیدار و سرکشی از خانواده شهدا، ۴۸۲ دیدار با خانواده شهدای جنگ با همکاری دستگاههای مختلف استان انجام شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی گفت: در جلسات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، دستگاهها، گروههای مردمی و مروجان برتر بر اساس ارزیابی و کسب بیشترین امتیاز، بهصورت دورهای تقدیر میشوند.
ربیعی تاکید کرد: استانداری مرکزی بهدلیل بیشترین دیدار با خانوادههای ایثارگران، دستگاه برتر و دانشگاه علوم پزشکی و آموزشوپرورش نیز در زمره دستگاههای برتر شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت قرار گرفتند.
وی افزود: در بخش خادمیاران و مروجان فرهنگ ایثار و شهادت نیز فرمانداری اراک و اداره کل پزشکی قانونی استان، در این حوزه معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
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