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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

زیارت دسته جمعی زائر اولی های استان بوشهر به حرم مطهر امام رضا(ع)

زیارت دسته جمعی زائر اولی های استان بوشهر به حرم مطهر امام رضا(ع)

مشهد- بیش از ۹۰ نفر از زائر اولی های استان بوشهر به صورت کاروان گروهی به حرم مطهر امام رضا(ع) مشرف شدند.

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کد مطلب 6926118

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