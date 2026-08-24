https://mehrnews.com/x3cSHn ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹ کد مطلب 6926118 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹ زیارت دسته جمعی زائر اولی های استان بوشهر به حرم مطهر امام رضا(ع) مشهد- بیش از ۹۰ نفر از زائر اولی های استان بوشهر به صورت کاروان گروهی به حرم مطهر امام رضا(ع) مشرف شدند. دریافت 31 MB کد مطلب 6926118 کپی شد مطالب مرتبط تشرف زائر اولیهای استان بوشهر به حرم امام رضا(ع) آرزوی گنبد طلایی امام رضا(ع)؛ روایت زائران اولی به مشهد مقدس دومین روز از زیارت دسته جمعی زائر اولی های آبادانی به حرم امام رضا(ع) ۳۸ ساعت چشم انتظاری؛ از «رومیله» آبادان تا حرم امام رضا(ع) نصب کتیبههای ویژه ولادت پیامبر اسلام(ص) و امام صادق(ع) در حرم رضوی اعزام ۸۱ زائر اولی یزدی به مشهد تشرف زائر اولیهای آبادانی به حرم مطهر امام رضا(ع) سفر زیارتی معلولان تحت پوشش بهزیستی یزد به بارگاه امام رضا (ع) برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد زیارت امام رضا(ع)
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