سقوط جنگنده ارتش مجارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پیتر ماگیار، نخست وزیر مجارستان روز دوشنبه اعلام کرد که یک جت جنگنده متعلق به ارتش این کشور در نزدیکی شهر سولنوک سقوط کرده و خلبان به سلامت از آن خارج شده است.

ماگیار اعلام کرد: به دلایلی که هنوز مشخص نیست، یکی از جت‌های جنگنده گریپن نیروهای دفاعی مجارستان دقایقی پیش در نزدیکی سولنوک سقوط کرد. خلبان با موفقیت از هواپیما خارج شد.

وی گفت که تحقیقات در حال انجام است، در حالی که وزیر دفاع در حال عزیمت به محل حادثه است.

ماگیار افزود: وزیر دفاع به زودی به‌روزرسانی ارائه خواهد کرد. طبق گزارش اولیه، هیچ آسیبی ندیده و هیچ خسارتی به زیرساخت‌های غیرنظامی وارد نشده است.