به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، صعود جایگاه چین در رتبهبندی اقتصاد جهانی و افزایش مهاجرت چینیها به دیگر گشورهای جهان بهانهای شده برای بسیاری از غربیهایی که روابط اقتصادی گستردهای با این کشور دارند تا زبان آنها را بیاموزند.
زبان چینی با دو لهجه "مندرین" و "کانتونی" بیان میشود و در سالهای اخیر به مسئلهای اساسی برای تجار و فعالان اقتصادی غربی که با کارخانهداران چینی در ارتباطند تبدیل شده است.
"اد بالز" وزیر کودکان انگلستان در این باره گفت: همه کودکان انگلیسی باید امکان یادگیری یک زبان خارجی مانند مندرین (یکی از لهجههای زبان چینی) که استفاده زیادی برای آنها دارد داشته باشند.
وی افزود: به خاطر روابط اقتصادی باید زبانهایی را که جمعیت زیادی به ان سخن میگویند یاد بگیریم.
در حال حاضر آموزش این لهجه در مدارس بریتانیا رو به رشد است طوری که از هر 7 دانشآموز این کشور یکنفر در حال یادگیری آن است.
بالز به اهمیت یادگیری زبان چینی برای تحول اقتصادی در جهان اشاره کرد و گفت: یادگیری برخی دیگر از زبانها از جمله پرتغالی و اسپانیایی هم بخش دیگری از تلاشهای آموزشی در انگلستان است.
وزیر کودکان انگلستان همچنین اهمیت یادگیری زبان اندونزیایی را به سبب جمعیت زیاد صحبتکننده به این زبان و نیز توسعه چشمگیر اقتادی این کشور یادآور شد.
بالز گفت: در آینده نزدیک زبان چینی مانند زبانهای آلمانی و فرانسوی در مدارس بریتانیا رشد خواهد کرد.
در حال حاضر بر اساس قانون آموزشی بریتانیا کودکان 7 تا 11 سال باید یک زبان خارجی را بیاموزند. همچنین قرار است در سال تحصیلی آتی انگلستان، یادگیری یک زبان خارجی برای همه دانشآموزان ابتدایی اجباری شود.
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