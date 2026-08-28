به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ماشین جنگی رژیم صهیونیستی که گویی از هرگونه تعهد بین‌المللی، منطقه جنوب لبنان را هدف تجاوزات ددمنشانه خود قرار داد.

گزارش‌های میدانی از جنوب لبنان حاکی از آن است که نظامیان رژیم صهیونیستی با استفاده از مواد منفجره قوی، بخش‌های دیگری از مناطق مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی در حومه شهرک «مرکبا» را هدف قرار داده و با خاک یکسان کرده‌اند.

از سوی دیگر، همچنین گزارش‌های رسانه ای حاکی از تداوم اقدامات نظامی ارتش اسرائیل در این مناطق است؛ به‌طوری‌که بنا بر اعلام خبرنگار المیادین، نظامیان اشغالگر ساعاتی پیش اقدام به اجرای عملیات انفجاری در شهرک «طلوسه» کرده‌اند. همزمان با این اقدام، توپخانه ارتش اسرائیل نیز مناطق پیرامونی «تله الدبشه» و «دوحه کفررمان» در جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار داده است.

تداوم این انفجارها و تخریب منازل در شرایطی رخ می‌دهد که مجامع بین‌المللی و سازمان‌های مدعی حقوق بشر در برابر این گستاخی‌های آشکار، همچنان سکوت پیشه کرده‌اند.

ناظران سیاسی بر این باورند که هدف صهیونیست‌ها از این اقدامات، ایجاد کمربند امنیتی خیالی و تخلیه اجباری ساکنان بومی از سرزمین‌هایشان است؛ پروژه‌ای که با مقاومت قهرمانانه مردم لبنان و ایستادگی در برابر متجاوزان، بارها با شکست مواجه شده است.

این دست‌درازی‌های پیاپی به خاک لبنان، بار دیگر ثابت کرد که رژیم صهیونیستی هیچ پایبندی به توافقات آتش‌بس ندارد و از هر فرصتی برای گسترش دامنه ناامنی در منطقه استفاده می‌کند.

گفتنی است طی روزهای اخیر، مناطق مختلفی در جنوب لبنان به‌ویژه در خط مقدم مرزی، شاهد اقدامات خرابکارانه و مین‌گذاری‌های هدفمند توسط نظامیان صهیونیست بوده است.