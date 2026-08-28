آغاز فاز دوم نیروگاه خورشیدی ۹۵ مگاواتی کربنات سدیم فیروزآباد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پنجمین روز هفته دولت، عملیات اجرایی فاز دوم نیروگاه خورشیدی مجتمع صنعتی کربنات سدیم فیروزآباد با ظرفیت ۹۵ مگاوات و سرمایه‌گذاری ۳.۵ هزار میلیارد تومان آغاز شد.

این پروژه در زمینی به مساحت ۱۵۰ هکتار و در قالب ۲ فاز اجرا می‌شود و قرار است با بهره‌گیری از ظرفیت انرژی خورشیدی، بخشی از نیاز برق مجتمع صنعتی و منطقه را تأمین کند.

آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح روز جمعه با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

حرکت صنعت فیروزآباد به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر

اجرای نیروگاه خورشیدی ۹۵ مگاواتی مجتمع کربنات سدیم فیروزآباد با هدف تأمین بخشی از برق مورد نیاز مجموعه و افزایش پایداری شبکه انرژی منطقه دنبال می‌شود.

بر اساس این طرح، توسعه ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر می‌تواند بخشی از نیاز صنایع منطقه به انرژی را پاسخ دهد و زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را در شرایط محدودیت‌های انرژی فراهم کند.

سرمایه‌گذاری ۳.۵ هزار میلیارد تومانی این پروژه در کنار احداث نیروگاه در زمینی به وسعت ۱۵۰ هکتار، از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای تقویت زیرساخت‌های انرژی منطقه و استفاده از ظرفیت تابش خورشیدی در جنوب فارس است.