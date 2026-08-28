به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر جمعه در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره سیب و گلابی بخش گلزار شهرستان بردسیر اظهار کرد: برای دومین بار در جشنواره سیب و گلابی گلزار حضور پیدا کردم، چر که برگزاری چنین رویدادهایی بازتاب‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند استان کرمان است.

وی افزود: امروز چندین جشنواره در این منطقه برگزار می‌شود و این نشان‌دهنده ظرفیت‌های گسترده استان کرمان در حوزه برگزاری رویدادها است.

استاندار کرمان ادامه داد: رویکرد رویدادمحوری استان می‌تواند زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های کرمان، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد روحیه نشاط و شادمانی در میان مردم را فراهم کند.

طالبی، با اشاره به اجرای پروژه‌های مختلف در بردسیر گفت: پروژه‌های متعددی در این شهرستان در حال اجراست و در چند ماه آینده نیز میزبان یکی از مقامات عالی‌رتبه کشور در بردسیر خواهیم بود و بزرگ‌ترین پروژه صنعتی کشور در این شهرستان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به مطالبات مردم منطقه اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم، تأمین اعتبار برخی از پروژه‌های مورد انتظار در این بخش از محل منابع شرکت ملی مس و بخشی نیز از سهم بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن انجام خواهد شد تا بخشی از نیازها و مطالبات مردم منطقه مورد توجه قرار گیرد.