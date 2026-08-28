ترکیب احتمالی استقلال مقابل فولاد/ تغییر اجباری در دفاع

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، شامگاه جمعه ۶ شهریور از ساعت ۲۱ در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف فولاد خوزستان خواهد رفت.

سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، برای این دیدار قصد دارد بار دیگر از حبیب فرعباسی درون دروازه استفاده کند تا این بازیکن همچون سه دیدار گذشته، سنگربان آبی‌پوشان باشد.

در خط دفاعی، عارف آقاسی و سامان فلاح در قلب خط دفاعی استقلال قرار خواهند گرفت و صالح حردانی و حسین گودرزی نیز در سمت‌های راست و چپ خط دفاعی به میدان می‌روند.

رستم آشورماتوف که به دلیل مصدومیت و همچنین نیاز به زمان بیشتر برای رسیدن به آمادگی کامل، در این دیدار کار را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد. بر این اساس سامان تورانیان گزینه اصلی بختیاری‌زاده برای حضور در ترکیب اصلی است تا در کنار فلاح و آقاسی، خط دفاعی سه‌نفره استقلال را تشکیل دهد.

در خط میانی نیز امیرمحمد رزاقی‌نیا و اسماعیل قلی‌زاده در ترکیب استقلال قرار خواهند گرفت. یاسر آسانی و علیرضا کوشکی نیز به عنوان وینگرهای راست و چپ، وظیفه حضور در فاز هجومی را بر عهده خواهند داشت.

سعید سحرخیزان نیز به عنوان تک مهاجم نوک، گزینه اصلی بختیاری‌زاده برای خط حمله استقلال خواهد بود.

در این بازی مهران احمدی به‌ دلیل مصدومیت و جلال‌الدین ماشاریپوف به دلیل نا آمادگی از لیست استقلال خط خوردند.

بر این اساس، ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار برابر فولاد به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، عارف آقاسی، سامان تورانیان (رستم آشورماتوف)، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان