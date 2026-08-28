چین حریف ایران در نیمه نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ امروز (جمعه ششم شهریور) با دو دیدار در تیانجین پیگیری شد.

تیم‌های ایران و چین با شکست حریفان خود در این مرحله حریف یکدیگر در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی زنان آسیا شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:

ایران ۳ – اندونزی یک (۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۷)

چین ۳ – ویتنام صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۳)

دو دیدار دیگر مرحله یک چهارم نهایی روز پنجم شهریور برگزار شد و تیم‌های تایلند و ژاپن با شکست حریفان خود به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.

برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی قهرمانی زنان آسیا بدین شکل است:

شنبه هفتم شهریور

ساعت ۱۲:۴۵؛ ژاپن – تایلند

ساعت ۱۵:۳۰؛ ایران – چین