سمانه غلامی، کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی در خصوص وضعیت چند روز آینده هواشناسی برای بخش کشاورزی به خبرنگار مهر، گفت: در میانه هفته در بخشهایی از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و در ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات هرمزگان و جنوب شرق فارس رشد ابرهای همرفتی رعد و برق و رگبار پراکنده همراه با وزش باد شدید موقت را شاهد بودیم. این شرایط برای ارتفاعات البرز مرکزی، ارتفاعات هرمزگان، جنوب شرق فارس ادامه یافت و روز گذشته پنجشنبه علاوهبر مناطق ذکر شده برای استانهای گیلان، مازندران و ارتفاعات زاگرس مرکزی این شرایط قابل پیشبینی بود.
وی ادامه داد: امروز جمعه برای شمال استان آذربایجان غربی، ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات البرز و فردا شنبه نیز در مناطقی از شمال غرب، رگبار و رعد و برق پراکنده، گاهی وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.
وی افزود: این وضعیت تا میانه هفته آینده برای برخی مناطق شرق، جنوب شرق و مرکز در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی گردوخاک رخ خواهد داد.
این کارشناس هواشناسی اعلام کرد: امروز و فردا دریای خزر مواج است.
تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته
بیشترین میزان بارش در هفته چهل و هشتم متعلق به منطقه پارک ملی گلستان استان گلستان به میزان ۳۱.۶ میلیمتر بوده است.
وی اضافه کرد: گرمترین منطقه آبپخش استان بوشهر به میزان ۵۰ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه توچال استان تهران به میزان ۹.۲ درجه سلسیوس گزارش شد.
توصیه به کشاورزان و بهرهبرداران
غلامی در خصوص توصیه هواشناسی کشاورزی به فعالان این حوزه تاکید کرد: باد شدید میتواند باعث شکستگی ساقه در گیاهانی مثل ذرت یا ریزش میوه در باغها شود. اگر این باغها در مناطق مرتفع قرار دارند از سیستمهای مهار و تکیهگاه برای گیاهان حساس استفاده شود.
وی افزود: در مناطق شمالی گیلان و مازندران که احتمال رگبار و رعد و برق وجود دارد قبل از شروع رگبار، مسیرهای خروج آب از مزارع باز نگه داشته شود تا از تجمعات در ریشه و پوسیدگی آنها جلوگیری شود. همچنین گرد و غبار باعث مسدود شدن روزنههای گیاه و کاهش فتوسنتز آنها میشود؛ بنابراین، لازم است پس از فروکش کردن گرد و غبار اگر شرایط آبیاری اجازه میدهد از آبیاریهای سبک یا شستشوی ملایم برگها با آب استفاده شود تا قدرت تنفسی گیاه بازگردد.
غلامی یادآور شد: اگر گیاهان در مرحله گلدهی یا تشکیل میوه هستند گرد و غبار میتواند باعث آسیب به کنارههای گل و کاهش بار شود، در صورت امکان کشاورزان از پوششهای محافظ استفاده کنند تا از گیاهان و محصولات آن مراقبت شود.
این کارشناس هواشناسی در پایان اظهار کرد: همچنین با توجه به پیشبینی بادهای شدید و احتمال رگبار به هیچ وجه در این روزها اقدام به سمپاشی یا کودپاشی نشود چون باد باعث پراکندگی بیهدف سم شده و رگبار و رعد و برق هم باعث شسته شدن مواد شیمیایی از روی گیاهان و در نتیجه هدر رفتن آنها میشود.
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