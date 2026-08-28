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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

بازدید استاندار کردستان از مراحل آماده‌سازی «مهمانی امت احمد» درسنندج

بازدید استاندار کردستان از مراحل آماده‌سازی «مهمانی امت احمد» درسنندج

سنندج- استاندار کردستان پیش از آغاز رسمی چهارمین جشن «مهمانی امت احمد» با حضور در پیاده‌راه فردوسی سنندج، روند آماده‌سازی این رویداد مردمی را بررسی و از تلاش عوامل اجرایی تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی، بعداز ظهر جمعه در آستانه آغاز چهارمین جشن «مهمانی امت احمد» با حضور در پیاده‌راه فردوسی سنندج، از بخش‌های مختلف محل برگزاری این مراسم بازدید کرد.

استاندار کردستان در جریان این بازدید، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات و هماهنگی‌های انجام‌شده برای برگزاری جشن قرار گرفت و روند آماده‌سازی فضا و استقرار بخش‌های مختلف مراسم را بررسی کرد.

بازدید استاندار کردستان از مراحل آماده‌سازی «مهمانی امت احمد» درسنندج

جشن «مهمانی امت احمد» امسال نیز با محوریت مردم و مشارکت گسترده مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی در سنندج برگزار می‌شود و پیاده‌راه فردوسی به عنوان یکی از محورهای اصلی این رویداد، میزبان شهروندان و مهمانان خواهد بود.

لهونی همچنین با قدردانی از عوامل اجرایی و گروه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری این جشن، بر اهمیت برگزاری شایسته این رویداد و فراهم کردن فضایی مناسب برای حضور خانواده‌ها و مردم تأکید کرد.

بازدید استاندار کردستان از مراحل آماده‌سازی «مهمانی امت احمد» درسنندج

چهارمین جشن «مهمانی امت احمد» در سنندج با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و حضور گسترده مردم برگزار می‌شود و قرار است جلوه‌ای از همدلی و وحدت مردم کردستان در گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) باشد.

کد مطلب 6930463

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    نظرات

    • سید محمد حسینی IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
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      پاسخ
      از تمامی دست اندرکاران این مراسم تشکر می‌کنم

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