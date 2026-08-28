به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی، بعداز ظهر جمعه در آستانه آغاز چهارمین جشن «مهمانی امت احمد» با حضور در پیادهراه فردوسی سنندج، از بخشهای مختلف محل برگزاری این مراسم بازدید کرد.
استاندار کردستان در جریان این بازدید، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات و هماهنگیهای انجامشده برای برگزاری جشن قرار گرفت و روند آمادهسازی فضا و استقرار بخشهای مختلف مراسم را بررسی کرد.
جشن «مهمانی امت احمد» امسال نیز با محوریت مردم و مشارکت گسترده مجموعههای فرهنگی و اجرایی در سنندج برگزار میشود و پیادهراه فردوسی به عنوان یکی از محورهای اصلی این رویداد، میزبان شهروندان و مهمانان خواهد بود.
لهونی همچنین با قدردانی از عوامل اجرایی و گروههای مشارکتکننده در برگزاری این جشن، بر اهمیت برگزاری شایسته این رویداد و فراهم کردن فضایی مناسب برای حضور خانوادهها و مردم تأکید کرد.
چهارمین جشن «مهمانی امت احمد» در سنندج با برنامههای فرهنگی و اجتماعی و حضور گسترده مردم برگزار میشود و قرار است جلوهای از همدلی و وحدت مردم کردستان در گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) باشد.
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