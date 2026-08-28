ابراهیمی: توهین به مقدسات اهل سنت حرام شرعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی ابراهیمی عصر جمعه در جمع مردم اهل سنت جاسک در خطبه‌های نماز به مناسبت هفته دولت و وحدت، اظهار کرد: دولتمردان، رئیس‌جمهور، فرمانداران و مجموعه خدمتگزاران دولت در شرایط سخت جنگی در کنار مردم ایستاده‌اند و به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی افزود: ممکن است میزان رضایتمندی مردم آن‌گونه که باید و شاید نباشد، اما مردم شاهد هستند که مسئولان در کنار آنان و در خدمت مردم عزیز هستند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) جاسک، ادامه داد: همواره به دولت توصیه می‌کنم در کنار مردم و در خدمت آنان باشد و خدمتگزار این قشر عزیز و اصیل باشد.

ابراهیمی با اشاره به خدمات کمیته امداد در شهرستان‌ها، بیان کرد: بر اساس ضوابط و مقررات، هر شهرستان منطقه تحت پوشش خود را دارد، اما نهاد مقدس کمیته امداد با توجه به فقر و نیاز مردم منطقه، همچنان در حال خدمت‌رسانی به مردم است.

وی تصریح کرد: امسال دولت ۵۰ درصد مستمری و معیشت ولی‌نعمتان و مددجویان عزیز را افزایش داده است و کمیته امداد نیز در زمینه‌های درمان، ازدواج دختران و سایر نیازهای مددجویان در حال خدمت‌رسانی است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) جاسک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته وحدت، گفت: وحدت و انسجام، برادری امت اسلامی و احترام متقابل میان مسلمانان از آموزه‌های مهم دین اسلام است.

ابراهیمی، افزود: وحدت این نیست که تنها در هفته وحدت در کنار یکدیگر باشیم؛ بلکه باید در همه ایام به مقدسات یکدیگر احترام بگذاریم.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حرمت توهین به مقدسات اهل سنت، اظهار کرد: توهین به مقدسات اهل سنت حرام شرعی است و اگر یک مسلمان شیعه یا سنی به مقدسات یکدیگر احترام بگذارد، معنای واقعی وحدت و احترام متقابل را به نمایش گذاشته است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) جاسک، خاطرنشان کرد: باید در کنار یکدیگر زندگی کنیم، در یک مسجد نماز بخوانیم، بر سر یک سفره باشیم و در بازار و جامعه با کمال احترام و به صورت مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر خدمت کنیم.

ابراهیمی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان، گفت: دشمن دوست ندارد شیعه و سنی در کنار یکدیگر باشند و اگر در کنار هم زندگی می‌کنیم، نباید کاری کنیم که آسایش و آرامش در میان مسلمانان و جامعه از بین برود.