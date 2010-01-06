فیلم کوتاه پویانمایی در سینمای جوان لاهیجان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این فیلم کوتاه پویا نمایی توسط "اسماعیل جباری" از انیمیشن سازان جوان لاهیجانی با همکاری گروه پویانمایی لاهیجان ساخته شده است.

این فیلمساز جوان پیش از این فیلمهای کوتاه انیمیشن سایه، تاتی، شکار مگس را ساخته بودند که فیلم کوتاه انیمیشن شکار مگس تاکنون در چند جشنواره داخلی و خارجی حضور داشته و موفق به کسب جوایزی شده و همچنین جزء فیلمهای کوتاه منتخب انجمن سینمای جوانان ایران در سال 1387 نیزبوده است.

اسماعیل جباری در این فیلم کوتاه پویانمایی به عنوان نویسنده فیلمنامه، مدل ساز، انیماتور، صدا گذار، مسئول گرافیک، تصویربردار، تدوین گر و کارگردان بوده و ابراهیم جباری، محمد وهابی، علی پارسا و بهروز ملاپور در ساخت آن همکاری داشته اند.

فیلم کوتاه نریز روی زمین در مدت زمان چهار دقیقه ساخته شده و مضمون آن درباره حقوق شهروندی به زبان انیمیشن است.