https://mehrnews.com/x3dgzC ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۴ کد مطلب 6971455 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۴ اجتماع شبانه مردم انقلابی سلماس در خیابان ارومیه- در این فیلم تصاویری از دویست و بیست و یکمین اجتماع شبانه مردم سلماس در خیابان را می بینید. دریافت 19 MB کد مطلب 6971455 کپی شد مطالب مرتبط مرزداران بیله سوار همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت دویست و بیست و یکمین شب حضور زنجانیها در میدان دفاع از وطن زمستان گرم با مصرف درست عربانصاری: جنگ، انسجام ملی ایران را تقویت کرد دعوت امام جمعه نگینشهر برای حضور در رزمایش «جانفدا» در موج ۲۲۱ رامیان؛ ۲۲۱ شب همراهی و تجدید عهد مردم برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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