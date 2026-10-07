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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۴

اجتماع شبانه مردم انقلابی سلماس در خیابان

اجتماع شبانه مردم انقلابی سلماس در خیابان

ارومیه- در این فیلم تصاویری از دویست و بیست و یکمین اجتماع شبانه مردم سلماس در خیابان را می بینید.

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کد مطلب 6971455

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