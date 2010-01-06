آتش سوزی دو میلیارد ریال به بخش کجور خسارت زد

سید هاشم فاطمی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: بر اثر این آتش سوزی که شامگاه دوشنبه در منطقه روی داد، 10 واحد مسکونی دچار خسارت شدند.

وی میزان خسارت این واحدهای مسکونی را بین پنج تا 100 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: هشت واحد مسکونی دچار خسارت 100 درصدی شدند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 20 راس دام در این حادثه تلف شدند و علت بروز آتش سوزی در دست بررسی و کارشناسی است.

به گفته فاطمی، کارشناسان ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان و مسئولان ذیربط درحال بررسی و برآورد دقیق خسارت وارده هستند.

فرماندار نوشهر بیان داشت: به دلیل ماشین رو نبودن کوچه ای که این حادثه در آن رخ داد، عملیات امداد و نجات با مشکلاتی همراه بوده است.

وی از تلاشهای آتش نشانی نوشهر، چالوس و بخش کجور و مسئولان امر در اطفای این حادثه قدردانی کرد.

روستای اویل بخش کجور در فاصله 65 کیلومتری شهر نوشهر واقع شده است.