سعد حریری وارد امان شد/رایزنی با عبدالله دوم درباره روابط لبنان-اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اردن(پترا)، سعدالحریری در این سفر کوتاه چند ساعته با عبدالله دوم شاه اردن دیدار خواهد کرد.



یک منبع اردنی با بیان این خبر گفت مذاکرات شاه اردن و نخست وزیر لبنان بر سازوکارهای تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور و همچنین اوضاع منطقه متمرکز خواهد بود.



حریری همچنین با سمیر الرفاعی همتای اردنی خود دیدار می کند؛ روابط دو جانبه و راههای توسعه آن و همچنین آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی در مذاکرات نخست وزیران لبنان و اردن بررسی خواهد شد.



این سومین سفر خارجی سعد الحریری از زمان تصدی نخست وزیری لبنان در 11 دسامبر 2009(20 آذر) به شمار می رود. وی اولین سفر خود را تنها یک روز پس از انتخابش به عربستان از حامیان سرسخت جریان غربگرای 14 مارس انجام داد که حریری یکی از رهبران این جریان به شمار می رود.



حریری جوان فرزند رفیق الحریری فقید نخست وزیر اسبق لبنان در 19 دسامبر سال گذشته(28 آذر)، دومین سفر خارجی خود را به سوریه انجام داد؛ کشوری که بارها پیش از نخست وزیری خود، مقامهای آن را به دست داشتن در ترور پدرش متهم می کرد.

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