به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از دانشمندان دانشگاه "وارساویا" با همکاری دیرینه شناسان سوئدی ردپاهایی را کشف کردند که تا این لحظه مربوط به قدیمی ترین جانور چهار پای زمین است.

این ردپای 395 میلیون ساله در نزدیکی "زاچلمی" در لهستان کشف شده است. این ردپاها نشان می دهد که زمان اولین حضور چهارپایان 18 میلیون سال قبل تر از آن چیزی است که تاکنون تصور می شد.

نتایج این کشف می تواند اطلاعات جدیدی در خصوص تاریخ تکامل مهره داران ارائه کند.

این ردپاها نشان می دهد که این حیوان باید حدود دو متر و نیم طول و پاهای به قطر 15 تا 26 سانتیمتر داشته باشد.

براساس گزارش نیچر، در این خصوص جنیفر کلاک از دانشگاه کمبریج اظهار داشت: "به سختی می توانم باور کنم که این حیوان می توانسته است روی خشکی زندگی کند چرا که ابعاد بسیار بزرگی دارد. این درحالی است که ما همیشه انتظار داشته ایم اولین جاندارانی که آب را ترک و زندگی در خشکی را آغاز کرده اند اندازه های کوچکتری داشته باشند."

همچنین یک دیرینه شناسان دانشگاه اوپسالا در سوئد در تفسیر این کشف توضیح داد: "این ردپاها جزئیات ریخت شناسی پاها و رسوباتی را که وقتی حیوان روی زمین راه می رفته است نشان می دهند و تائید می کنند که این جانور واقعا خشکزی بوده است. در حقیقت هیچ فرایند طبیعی وجود ندارد که بتواند این سری از ردپاها را ایجاد کند."