جاده چالوس مسدود شد

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: در حال حاضر مسیر رفت و برگشت محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال به منظور مدیریت حجم ترافیک مسدود شده است.
وی افزود: تردد در محور هراز و فیروزکوه نیز در برخی محدودهها نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده و رانندگان باید با توجه به افزایش حجم خودروها، با احتیاط بیشتری در این مسیرها تردد کنند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران همچنین درباره شرایط جوی محورهای استان گفت: در حال حاضر بارش پراکنده باران در برخی محدودهها ادامه دارد.
صادقی از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راههای استان مطلع شوند و هنگام تردد در مناطق بارانی، نکات ایمنی را رعایت کنند.
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