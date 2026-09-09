ارتش اردن: مورد هدف حملات موشکی و گسترده ایران قرار گرفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش اردن در بیانیهای فوری اعلام کرد که این کشور هدف حملات موشکی از سوی ایران قرار گرفته است.
بر پایه گزارشهای رسمی ارتش اردن، نیروهای این کشور مدعی شدند که موفق شدهاند ۱۸ فروند از موشکهای پرتاب شده از سوی ایران را در جریان عملیات پدافندی منهدم کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است که دو فروند از موشکها نیز در مناطق غیرمسکونی به زمین برخورد کردهاند.
ارتش اردن همچنین تأکید کرد که عملیات نظارت، ردیابی و ارزیابی ابعاد حملات همچنان با جدیت ادامه دارد.
با این حال، مقامات نظامی این کشور اعلام کردند که تاکنون هیچگونه گزارش مبنی بر وجود زخمی یا تلفات انسانی در نتیجه این حملات موشکی ثبت نشده است.
نظر شما