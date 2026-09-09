  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۱۶

ارتش اردن: مورد هدف حملات موشکی و گسترده ایران قرار گرفتیم

ارتش اردن: مورد هدف حملات موشکی و گسترده ایران قرار گرفتیم

ارتش اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف حملات موشکی ایران قرار گرفته و موفق به انهدام ۱۸ موشک شده است؛ همزمان عملیات پایش و ارزیابی وضعیت همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش اردن در بیانیه‌ای فوری اعلام کرد که این کشور هدف حملات موشکی از سوی ایران قرار گرفته است.

بر پایه گزارش‌های رسمی ارتش اردن، نیروهای این کشور مدعی شدند که موفق شده‌اند ۱۸ فروند از موشک‌های پرتاب شده از سوی ایران را در جریان عملیات پدافندی منهدم کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است که دو فروند از موشک‌ها نیز در مناطق غیرمسکونی به زمین برخورد کرده‌اند.

ارتش اردن همچنین تأکید کرد که عملیات نظارت، ردیابی و ارزیابی ابعاد حملات همچنان با جدیت ادامه دارد.

با این حال، مقامات نظامی این کشور اعلام کردند که تاکنون هیچ‌گونه گزارش مبنی بر وجود زخمی یا تلفات انسانی در نتیجه این حملات موشکی ثبت نشده است.

کد مطلب 6941816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • US ۰۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 1
      پاسخ
      ایران هم با جدیت خواهد زد ،
    • NP US ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 1
      پاسخ
      به دشمنمون جا خاک امکانات نده تا مورد حمله قرار نگیری در ضمن خود ملت اردن که مورد حمله قرار نگرفتن! جا امکاناتی که لطف کردی به غرب در تعرض به خاک کشورها ملت ایران تقدیم کردی قطعا مورد حمله دفاع از خود قرار می گیره تا زمانی که تو خاک کشورها برای حمله به منافع ملی کشور ملت ایران برای همیشه نباشند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها