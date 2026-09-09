به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گزارش‌های تازه از درگیری‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده، شکاف عمیقی را میان آمارهای رسمی واشنگتن و واقعیت‌های میدانی آشکار کرده است.

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی وزارت جنگ (پنتاگون) که توسط رسانه «ریانووستی» بررسی شده، پنتاگون مدعی است از آغاز درگیری‌ها، تعداد تلفات نظامیان این کشور به ۸۳۸ نفر رسیده است که شامل ۱۸ کشته و ۸۲۰ مجروح می‌باشد.

با این حال، این ارقام با موجی از تردیدهای گسترده در رسانه‌های برجسته جهانی از جمله «نیویورک تایمز» و «اینترسپت» مواجه شده است. این رسانه‌ها پنتاگون را متهم کرده‌اند که به دلیل فشارهای سیاسی، در حال تلاش برای «کم‌اهمیت جلوه دادن میزان واقعی» خسارات و تلفات نیروهای خود است.

در مقابل، مقامات نظامی ایران آمارهای کاملاً متفاوتی را ارائه می‌دهند. محسن رضایی، در اظهاراتی صریح اعلام کرد که حملات موشکی و پهپادی ایران، صدها سرباز آمریکایی را کشته و صدها نفر دیگر را مجروح کرده است.

در همین راستا، روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از منابع نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که تعداد واقعی کشته‌شدگان در پایگاه‌های ایالات متحده در اردن، عراق و منطقه خلیج فارس، به رقم ۵۰۰ سرباز نزدیک می‌شود.

با وجود این گزارش‌ها، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) با رد قاطعانه این ادعاها، مدعی شده است که پس از اطلاع‌رسانی به خانواده‌های قربانیان، بر تعهد خود به شفافیت تأکید دارد؛ موضوعی که با توجه به گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های رسانه‌های بین‌المللی، با تردیدهای جدی روبروست.