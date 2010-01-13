تامس هریس با "اژدهای سرخ" آمد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر دایره به تازگی کتاب "اژدهای سرخ" را که در سال 1981 نوشته شده، منتشر کرده است.
این کتاب که در ژانر وحشت و جنایی نوشته شده بخشی از شهرت خود را از فیلمی به همین نام میگیرد که در سال 2002 میلادی روی پردههای سینما رفت.
"اژدهای سرخ" (Red Dragon) یکی از چندگانه فیلمهای دلهرهآور مربوط به شخصیت هانیبال لکتر یک دکتر روانشناس قاتل است که به قلم تامس هریس نوشته شده و برت راتنر کارگردانی این اثر را برعهده داشت.
داستان این اثر دو سال قبل از حوادث فیلم سکوت برهها اتفاق میافتد. در سال ۱۹۸۰ ویل گراهام که مامور اف بی آی است و مهارت خاصی در شناسایی و دستگیری قاتلین زنجیرهای دارد، هانیبال لکتر را دستگیر میکند اما برخورد او با هانیبال خونین و خطرناک است. از آن پس گراهام خود را بازنشسته میکند و با خانواده اش به فلوریدا میرود اما یک قاتل حرفهای دست به جنایاتی میزند و گراهام دوباره به خدمت فراخوانده میشود. گراهام برای حل این پرونده با هانیبال تماس می گیرد تا از او کمک بگیرد اما هانیبال اطلاعات کمی به او میدهد.
این کتاب در 1500 نسخه به قیمت 7500 تومان در 560 صفحه منتشر شده است.
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