به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برومندی عصر چهارشنبه در همایش تخصصی گلخانه‌داران در شیراز گفت: کشاورزی کشور برای پاسخگویی به نیازهای آینده، ناگزیر از عبور از روش‌های سنتی و حرکت به سمت شیوه‌های نوین تولید است و گلخانه‌ها یکی از مهم‌ترین محورهای این تحول به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه توسعه گلخانه‌ای می‌تواند همزمان به افزایش بهره‌وری منابع و رشد صادرات منجر شود، افزود: هدف‌گذاری کشور، دستیابی به تولید ۱۰ میلیون تن محصول در بخش گلخانه‌ای است و برای تحقق این هدف باید فناوری، دانش فنی و سرمایه‌گذاری در کنار یکدیگر قرار گیرند.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تولیدکنندگان ایرانی اکنون محصولات کشاورزی خود را به بیش از ۸۰ کشور جهان صادر می‌کنند، اما سهم محصولات گلخانه‌ای از سبد صادراتی کشور تنها حدود ۲۰ درصد است که نشان می‌دهد ظرفیت قابل توجهی برای افزایش حضور این محصولات در بازارهای جهانی وجود دارد.

برومندی با اشاره به عملکرد صادراتی گلخانه‌ها در سال گذشته گفت: ارزش صادرات محصولات تولیدشده در گلخانه‌های کشور در سال زراعی گذشته به بیش از ۳۹۰ میلیون دلار رسید و می‌توان با رفع موانع زیرساختی و تقویت دیپلماسی تجاری، این رقم را به شکل قابل توجهی افزایش داد.

وی یکی از الزامات توسعه صادرات را تولید محصول متناسب با استانداردهای بازارهای هدف دانست و افزود: تولیدکنندگان باید از مرحله کاشت تا برداشت و بسته‌بندی، بازار مصرف را در نظر داشته باشند و با رویکرد صادرات‌محور فعالیت کنند.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی همچنین به چالش‌های صادرات برخی محصولات ایرانی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته محدودیت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا در مسیر صادرات برخی محصولات از جمله پسته ایجاد شد که ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حفظ بازارهای موجود و گشودن مسیرهای جدید صادراتی را نشان می‌دهد.

برومندی ارزش صادراتی پسته ایران را حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: محصولات کشاورزی ایران از ظرفیت بالایی برای حضور در بازارهای بین‌المللی برخوردارند و دولت در تلاش است با فعال‌تر کردن دیپلماسی تجاری، مسیر صادرات محصولات باکیفیت ایرانی را به بازارهای جدید هموار کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به تولید محصولات سالم، خاطرنشان کرد: دغدغه‌های مردم درباره سلامت محصولات کشاورزی باید با اطلاع‌رسانی و ارتقای شیوه‌های تولید برطرف شود و ایران از جمله کشورهایی است که میزان مصرف کود و سم در تولیدات کشاورزی آن پایین است.

فارس نیازمند شتاب بیشتر در توسعه گلخانه‌هاست

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به وضعیت استان فارس گفت: این استان با حدود ۶۰۰ هکتار سطح گلخانه‌ای، در جایگاه هشتم کشور قرار دارد، اما با توجه به شرایط منابع آبی، ظرفیت فارس برای توسعه این نوع کشت بسیار بیشتر از وضعیت فعلی است.

برومندی تصریح کرد: فارس از استان‌هایی است که با تنش و کمبود جدی منابع آب مواجه است و به همین دلیل باید توسعه کشت‌های گلخانه‌ای به عنوان یک راهبرد بلندمدت در برنامه‌های کشاورزی استان مورد توجه قرار گیرد.

وی استفاده از فناوری‌های نوین، دانش‌بنیان کردن مدیریت گلخانه‌ها و انتقال دانش از مراکز علمی به عرصه تولید را از الزامات این مسیر دانست و گفت: دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌توانند نقش مؤثری در ارتقای دانش فنی گلخانه‌داران و افزایش بهره‌وری تولید داشته باشند.

برومندی با اشاره به رشد ۱۲ درصدی صادرات محصولات باغبانی کشور افزود: این رشد نشان می‌دهد بازارهای بین‌المللی همچنان ظرفیت پذیرش محصولات ایرانی را دارند، اما برای بهره‌گیری از این فرصت باید کیفیت، استمرار تولید، بسته‌بندی و الزامات بازار هدف همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: پیوند میان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز شتاب گرفتن برنامه‌های توسعه باغبانی باشد و نتایج نشست‌های تخصصی گلخانه‌داران نیز در تدوین سیاست‌های آینده وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.