خشک کن لیموترش در استان هرمزگان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدامین سلطانی پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: جهت اجرای آزمایش تحقیقاتی یک خشک کن خورشیدی کابینتی با ظرفیت حدود 30 کیلوگرم لیموترش توسط گروه مکانیک دانشگاه هرمزگان طراحی و ساخته شد که برای خشک کردن لیمو در شرایط آب و هوایی بندرعباس بکار گرفته می شود.

وی بیان کرد: این خشک کن زمان خشک شدن لیمو را به کمتر از نصف زمان معمول در خشک کردن سنتی در شرایط میناب که 45 روز است یعنی 21 روز کاهش می دهند.

سلطانی پور اظهار داشت: کیفیت لیموهای خشک از نظر میزان چروکیدگی پوست میوه صددرصد ارتقا یافته است.

وی تصریح کرد: در این نحوه خشک کردن پوست لیموترش چروکیده نمی شود و امید می رود با طراحی و استفاده از خشک کن های بزرگ خورشیدی و بارگاه های خورشیدی احداث شده بر روی زمین سبب ارتقای کیفیت لیمو خشک شود که این مهم زمینه ساز صادرات محصولی بهداشتی و خشک را فراهم خواهد کرد.