به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان‌پور، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهرری از افتتاح و بهره‌برداری ۲۰۹ پروژه همزمان با هفته دولت در ری خبر داد.

معاون استاندار تهران در ادامه اظهار کرد: در هفته دولت ۲۰۹ پروژه در بخش‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، آموزشی، ورزشی و زیرساخت‌های آب با اعتباری حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال افتتاح و به مردم شهرستان تقدیم خواهد شد.

وی افزود: اجرای این حجم از پروژه‌ها و اختصاص این میزان اعتبار، نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان ری است و امیدواریم با همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری، روند توسعه و آبادانی شهرستان با قوت ادامه پیدا کند.

سلیمان‌پور با اشاره به نقش مردم و ظرفیت‌های اجتماعی در پیشبرد امور شهرستان خاطرنشان کرد: حضور و همراهی مردم، مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی، گروه‌های جهادی و نهادهای انقلابی، سرمایه‌ای ارزشمند برای خدمت‌رسانی و تقویت امید در جامعه است.

فرماندار ری همچنین با تأکید بر آمادگی ظرفیت‌های مختلف شهرستان برای مقابله با تهدیدات و خدمت‌رسانی به مردم گفت: سپاه، بسیج، مساجد، حسینیه‌ها، گروه‌های جهادی، مؤسسات خیریه و ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی شهرستان با بصیرت، ایمان و توکل به خداوند در کنار نیروهای مسلح آماده هستند.

وی ادامه داد: همه ظرفیت‌های شهرستان در شرایط مطلوبی قرار دارند و مردم و مسئولان با نشاط انقلابی و امیدآفرینی در کنار یکدیگر برای خدمت به نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند.