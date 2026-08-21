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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

۱۰ هزار میلیارد برای پروژه‌های هفته دولت در ری اختصاص یافت

۱۰ هزار میلیارد برای پروژه‌های هفته دولت در ری اختصاص یافت

ری- فرماندار ری از افتتاح و بهره‌برداری ۲۰۹ پروژه در بخش‌های مختلف با اعتباری حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان‌پور، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهرری از افتتاح و بهره‌برداری ۲۰۹ پروژه همزمان با هفته دولت در ری خبر داد.

معاون استاندار تهران در ادامه اظهار کرد: در هفته دولت ۲۰۹ پروژه در بخش‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، آموزشی، ورزشی و زیرساخت‌های آب با اعتباری حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال افتتاح و به مردم شهرستان تقدیم خواهد شد.

وی افزود: اجرای این حجم از پروژه‌ها و اختصاص این میزان اعتبار، نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان ری است و امیدواریم با همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری، روند توسعه و آبادانی شهرستان با قوت ادامه پیدا کند.

سلیمان‌پور با اشاره به نقش مردم و ظرفیت‌های اجتماعی در پیشبرد امور شهرستان خاطرنشان کرد: حضور و همراهی مردم، مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی، گروه‌های جهادی و نهادهای انقلابی، سرمایه‌ای ارزشمند برای خدمت‌رسانی و تقویت امید در جامعه است.

فرماندار ری همچنین با تأکید بر آمادگی ظرفیت‌های مختلف شهرستان برای مقابله با تهدیدات و خدمت‌رسانی به مردم گفت: سپاه، بسیج، مساجد، حسینیه‌ها، گروه‌های جهادی، مؤسسات خیریه و ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی شهرستان با بصیرت، ایمان و توکل به خداوند در کنار نیروهای مسلح آماده هستند.

وی ادامه داد: همه ظرفیت‌های شهرستان در شرایط مطلوبی قرار دارند و مردم و مسئولان با نشاط انقلابی و امیدآفرینی در کنار یکدیگر برای خدمت به نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند.

کد مطلب 6922879

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